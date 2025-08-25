PRABOWO solicitó que el proyecto Waste to Energy se completara en 18 meses

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto presidió una reunión limitada con respecto a la economía nacional junto con las filas del ministro del gabinete rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025. Esta reunión discutió cuestiones estratégicas que incluyen resiliencia alimentoGestión de energía basada en residuos, al programa cooperativo de la aldea para fortalecer la economía del pueblo.

En su declaración después de asistir a la reunión, el Ministro de Alimentos de la Coordinación, Zulkifli Hasan explicó que el presidente dio una dirección especial para el programa desperdicio de energía acelerado. Según él, el Presidente solicitó que el proceso administrativo que originalmente estaba programado durante seis meses se reduzca en tres meses para que se pudiera lograr el objetivo de finalización del proyecto en 18 meses.

«Dije antes, hemos terminado su firma. Solo esperando que la regulación presidencial 1-2 disminuya hoy. Luego, el proceso es de 6 meses para la administración, 1,5 años para el trabajo, con suerte 2 años podemos superar 2 años de desperdicio. Pero antes el presidente nos reprende, no 6 meses de administración, 3 meses si es que se pueden completar 18 meses, lo intentamos, dijo», dijo, dijo «, dijo. Zulhas.

Prabowo dirigió una reunión limitada (Ratas) en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Además, una reunión limitada también discutió el desarrollo del programa de cooperativa de la aldea que ahora ha comenzado. El Ministro de Alimentos Coordinadores dijo que su implementación todavía estaba esperando un derivado de las regulaciones del Ministerio de Finanzas.

«Con suerte, en poco tiempo, una semana, se pueden completar dos semanas», dijo.

En la reunión, el Ministro de Alimentos Coordinadores también informó los logros de la asistencia alimentaria de 360 ​​mil toneladas que habían sido canalizadas. Zulhas agregó que el Programa de Estabilización de Precios de Suministro y Alimentos (SPHP) con un objetivo de 1.3 millones de toneladas aún era lento porque la distribución diaria promedio solo había alcanzado las 6 mil toneladas.

«Nuestro objetivo es de 30 mil toneladas de un día. De modo que dentro de 1-2 meses se puede completar. De modo que en todas partes el mercado se inundará con SPHP. Si hay un aumento automático si el SPHP cae, ciertamente se superará», dijo Zulhas.

Ministro coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, alias Zulhas, en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 24 de marzo de 2025

En la misma ocasión, el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman también informó la condición del precio del arroz que comenzó a caer gradualmente al presidente Prabowo. No solo eso, el Ministro de Agricultura transmitió la preparación del gobierno para llevar a cabo operaciones del mercado que se planeó ser sostenible hasta diciembre.

«El arroz que preparamos SPHP es de 1.3 millones de toneladas hasta diciembre. Estamos apuntando a Dios que quiera en el futuro el precio del arroz disminuye gradualmente», dijo.