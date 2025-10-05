Prabowo solicitó la selección de líderes de TNI para ignorar la antigüedad: lo importante es el logro

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto como el comandante supremo Ejército Nacional Indonesio (TNI) Instruir Comandante de TNI junto con el Jefe de Gabinete de TNI para continuar supervisando y evaluando el liderazgo en el TNI.

Leer también: Prabowo en el aniversario de TNI: ¡No hay lugar para líderes incompetentes!



En su discurso en el 80 aniversario del TNI en el campo de Monas, el domingo 5 de octubre de 2025, Prabowo le pidió al comandante de TNI y al jefe de gabinete que consideraran el logro y la profesionalidad en el reclutamiento del liderazgo del TNI.

«Doy permiso al comandante de TNI y al jefe de gabinete en el contexto de la selección de liderazgo, no es necesario tener en cuenta siempre la importante antigüedad del logro, la dedicación, el amor de la patria», dijo Prabowo



Inspección del Presidente Prabowo Subianto del 80 aniversario del TNI

Leer también: PRABOWO: Tni no puede perderse, ¡no se puede retrasar!



Prabowo anteriormente enfatizó la importancia del mejor liderazgo de TNI y se convirtió en un ejemplo para los soldados. Recordó a los elementos del liderazgo de TNI que cada escalón en cada nivel debe fomentar y dar un buen ejemplo a sus miembros.

«El liderazgo en el TNI debe conducir a un liderazgo ejemplar, debe conducir al liderazgo de Ngarso Sung Tulodo, debe dar un ejemplo por delante. No hay lugar para los líderes incompetentes, que no son profesionales, que no entienden sus deberes», dijo.

Leer también: PRABOWO: Los soldados tienen derecho a demandar al mejor liderazgo en el TNI



El presidente Prabowo ordenó al comandante de TNI y al jefe de gabinete que evaluara y supervisaran continuamente el liderazgo en el TNI. «Nuestros soldados tienen el derecho y exigen el mejor liderazgo, el mejor liderazgo», dijo Prabowo

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto actuó como el inspector de ceremonia en conmemoración del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) en el Monas Field, Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

? ?

Actuando como comandante del 80 aniversario del aniversario de TNI, esta vez, el teniente general Bambang Trisnohadi, que se desempeñó como comandante del comando combinado de defensa (Pangkogabwilhan) III.

?

Basado en la información del jefe de la sede del Centro de Información (Kapuspen) TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah, hasta 1.047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa) se exhibieron en la celebración del 80 aniversario del TNI en Silang Monas, centro de Jakarta.

?

«Miles de equipos de defensa consisten en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones.

?

Además, se desplegaron hasta 133,480 personas en una ceremonia que consiste en soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.

?

? Fueron asignados como participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, desfiles, equipos de equipo de defensa que desfilarían a las fuerzas de seguridad.