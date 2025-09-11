PRABOWO sobre la posición de Menpora-Menko Polkam Posición: ¡espera el tiempo!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió a todos los partidos que fueran pacientes sobre la inauguración del ministro coordinador de asuntos políticos y de seguridad (Menko Polkam) y Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora). Porque, los dos ministerios todavía están vacíos.

Leer también: Prabowo apunta a 330 mil escuelas para obtener una pantalla digital inteligente, este es el objetivo



«Sí, espera, por favor, por favor, para que tengas entusiasmo», dijo el presidente Prabowo a los periodistas en la escuela secundaria (SRMA) 10 Margagua, South Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.



Moch Irfan Yusuf (Centro) y Dahnil Anzar (izquierda) fueron nombrados ministro y viceministro de Hajj y Umrah Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Leer también: Prabowo elogio las instalaciones escolares de las personas, compare con la academia militar



Por otro lado, explicó que el desarrollo de las escuelas de las personas se agregará al objetivo de 100 nuevas escuelas cada año. Con este patrón, el gobierno está dirigido al establecimiento de 500 escuelas de personas en los bolsillos de la sociedad cuya economía es la más débil. El programa también está dirigido a alcanzar la capa intermedia inferior.

«Si se diseñan el término estadísticas, Desil 1 y 2. Pero también planeo diseñar 2, 3, 4 y 5.

Leer también: Prabowo inaugurará la escuela del pueblo en octubre de 2025



El Jefe de Estado enfatiza la importancia de la intervención real para que los niños de familias desfavorecidas no abandonen la escuela.

Se espera que las escuelas de las personas sean un lugar que despierta confianza al tiempo que brinda la mejor educación. Por lo tanto, la generación joven de Indonesia no está rezagada detrás de otras naciones.

«Los niños que probablemente se sintieron inferiores porque sus padres eran muy difíciles de vivir en nuestra vida, le damos el mejor entorno para que tenga confianza y que pueda obtener la mejor educación que podamos dar», agregó.

Se sabe que el presidente Prabowo instaló cuatro ministros y un viceministro en el Palacio Estatal, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.



Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

Son Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas, Ferry Juliántono como Ministro de Cooperativas y PYME, Irfan Yusuf y Dahnil Azhar como Ministro y Viceministro de Hajj y Umrah, y Mukhtarudin como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia (P2MI)/Jefe de BP2MI.

Mientras tanto, dos escaños ministeriales vacíos después del presidente Prabowo retiraron a Budi Gunawan del cargo de coordinar al Ministro de Política y Seguridad y Dito Ariotedjo como la Menpora. Hasta ahora, Prabowo no los ha inaugurado a ambos.

Sin embargo, Prabowo ha designado al Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin como ministro coordinador de Polkam AD interino.