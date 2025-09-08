Prabowo sobre el equipo de investigación independiente de la muerte de Affan:

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Respondiendo positivamente alrededor de 17+8 demandas de las personas. Una de las demandas es la formación de un equipo de investigación independiente para investigar la muerte Taxista de motocicleta en línea (Ojol) Affan kurniawan que fue atropellado por Rantis Brimob en una demostración caótica.

Con respecto a la propuesta, Prabowo consideró que tenía sentido. Dijo que la propuesta de formar un equipo de investigación independiente podría discutirse más a fondo.

«Sí, creo que si el equipo de investigación independiente creo que esto tiene sentido. Creo que tiene sentido, creo que se puede discutir y luego veremos la forma como cómo», dijo Prabowo, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

De algunas de las demandas de la comunidad, Prabowo evaluó que algo tiene sentido y algo debe debatirse nuevamente.

«Sí, creo que aprendemos algo razonable, algunos de nosotros podemos negociar, podemos argumentar. Creo que hay muchas cosas que tienen sentido. Hay muchas que creo que son normativas. Y podemos hablar bien», dijo.

Además, Prabowo evaluó la propuesta que podría debatirse, es decir, relacionada con los retiros TNI de la seguridad civil.

«Si sacas el TNI de la seguridad civil, sí, es quien evalúa si tiene sentido o no, correcto», explicó.

Afirmó Prabowo, la tarea del TNI era proteger a la comunidad de todas las formas de amenazas.

«Sí, la tarea del TNI es proteger a las personas, las personas de las amenazas, cualquiera. Por lo tanto, el terrorismo es una amenaza, la quema es una amenaza, lo que hace amenazas de disturbios para la gente.