Prabowo Sindir Noel, admitir la vergüenza de los miembros de Gerindra atropellados por el KPT OTT

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto insinuó al ex viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel mientras asistía a un evento de asociación Gobierno Regencia en todo momento Indonesia (Apkasi) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang el jueves 28 de agosto de 2025.

Prabowo le recordó que no protegería los cuadros Gerindra quien violó el estado de derecho al dar un discurso en la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025.

«En el MPR el 15 de agosto, dije que incluso si hubiera miembros de Gerindra que violaran, no protegería. Eh unos días después había miembros de Gerindra. Era miembro, no había sido un cuadro», dijo Prabowo.



Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel) Sospechoso de la certificación K3 Caso de extorsión Foto : TVONENEWS/JULIO TRISAPUTRA

Prabowo dijo que estaba avergonzado cuando había un miembro de Gerindra, a saber, Noel que fue golpeado por una operación de captura a mano (OTT) KPK. Dijo que Noel no había seguido la regeneración del partido Gerindra.

«Si el cuadro está en educación. El que era otomano tuvo que aprenderlo.

Por otro lado, Prabowo recordó a todos los funcionarios que no cometieran corrupción. Pidió recordar a su esposa e hijos en casa.

El jefe de estado también ha recordado repetidamente que los funcionarios del gobierno se limpian a sí mismos, antes de ser limpiados.

«No recuerde, su esposa e hijo. Si sus manos son esposadas con ropa de naranja, no recuerde a su esposa e hijos. Desde antes de que me inauguraran, después de ser inaugurado, cuando me inauguraran, recordé todas las instituciones antes de que se lo limpiaran. Y usted se limpiará seguro», dijo.

Prabowo también enfatizó que el gobierno que lideró no era débil y no podía ser sobornado. Había prometido no decepcionar a la gente cuando fue nombrado presidente de la República de Indonesia.

«Te recuerdo, pero a veces el error humano es, tal vez. O pensando, el gobierno de la República de Indonesia es estúpido. O piensa que este gobierno que lidero es débil. O pienso que el gobierno que lidero puede ser sobornado», dijo Prabowo.

«He jurado que mantendré, me someteré a mis obligaciones porque he jurado, tengo miedo de lo anterior. Y tengo miedo de decepcionar al pueblo indonesio», concluyó.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

Es conocido, el Secretario General (Secretario General), el Partido Gerindra, Sugiono habló sobre el estado del ex viceministro Immanuel Ebenezer o Noel después de convertirse en sospechoso en la administración de la certificación K3 dentro del Ministerio de Manpower.

Explicó que Noel aún no había sufrido una regeneración en el Partido Gerindra.

«Este cuadro es que aquellos que pasan por un proceso de regeneración allí hay varios niveles. Y a lo largo de mi memoria, Pak Noel nunca ha seguido una regeneración en Gerindra», dijo Sugiono en el Palacio del Estado, el lunes 25 de agosto de 2025.