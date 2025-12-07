Prabowo siente al regente de Aceh del Sur que realizó la Umrah durante el desastre: si se postula, simplemente sáquelo

Aceh, LARGA VIDA – El presidente Prabowo Subianto se refirió a su actitud. Regente del sur de Aceh, Escuela Secundaria Mirwan quien fue a adorar Umrah dejando a la gente en el medio desastre inundación y deslizamientos de tierra en la zona.

Lea también: Inundaciones de Sumatra, la RPD pidió convocar a una serie de exministros forestales



Transmitió esta insinuación en una reunión de coordinación para la gestión de desastres en toda Sumatra en la base aérea Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Inicialmente, Prabowo saludó a los regentes presentes en la reunión. También apreció a los regentes que todavía luchan por afrontar las dificultades.

Lea también: Al abordar la ubicación de la inundación en Tanjung Pura, Bobby Nasution quiere que se aceleren las reparaciones del terraplén roto





El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Todos los regentes presentes, gracias regentes, ustedes que continúan luchando por el pueblo, de hecho fueron elegidos para enfrentar las dificultades», dijo Prabowo.

Lea también: La Policía Nacional despliega 13 unidades Randurlap y 8 unidades de tratamiento de agua para las víctimas del desastre en Sumatra



Prabowo luego mencionó al Regente de Aceh del Sur, Mirwan MS, quien «corrió» cuando el desastre azotó la región de Aceh del Sur. Prabowo le pidió a Tito que procesara a Mirwan.

«Si quieres postularte, está bien simplemente postularte, puedes destituir al Ministro del Interior, está procesado», dijo Prabowo.

«Es decir, si el ejército deserta, corre el peligro de dejar a sus subordinados, oh, eso no es posible, lo siento, no quiero preguntar de qué partido», añadió.

Como se informó anteriormente, el Secretario General (Sekjen) del Partido Gerindra, Sugiono, dijo que su partido lamentaba profundamente las acciones de su cuadro Mirwan Sra, quien se desempeñó como Regente de Aceh del Sur. Por lo tanto, Gerindra adoptó una postura firme contra Mirwan al despedirlo como cuadro.

Esto se hizo después de que se volviera viral la noticia de que Mirwan había ido a la Umrah, dejando a su pueblo afectado por una inundación.

«Me informaron anteriormente sobre el regente de Aceh del Sur, que también es el presidente del DPC de Gerindra del distrito de Aceh del Sur. Es muy desafortunado por su actitud y liderazgo, por lo que el PPD de Gerindra decidió destituirlo como presidente del DPC de Gerindra del Sur de Aceh», dijo Sugiono en Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información (Kapuspen) del Ministerio del Interior (Kemendagri), Benny Irwan, respondió con decepción. Según él, esto no debería haberse hecho mientras los residentes todavía sufrían el desastre.

«Lamentamos mucho cuando nos enteramos por los medios de comunicación de que el regente de Aceh del Sur se encuentra actualmente en tierra santa realizando la peregrinación Umrah», dijo Benny cuando se confirmó por separado.