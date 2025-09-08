Prabowo será una reorganización del gabinete, del Ministro de Finanzas a Menkopolkam

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto servirá remodelación o reenviar las filas de los ministros en Gabinete rojo y blanco. La reorganización se realizó en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Dicho la reorganización se llevó a cabo después de que el presidente Prabowo escuchó varias consideraciones sobre el aporte de evaluación sobre el rendimiento de su gabinete.

«El Sr. Presidente decidió hacer cambios en la composición del gabinete rojo y blanco en varios puestos ministeriales», dijo Prasetyo a los periodistas el lunes 8 de septiembre de 2025.

La reorganización del Ministro se refirió a Praseteto, dijo en el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad (Kemenpolkam), el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios, el Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Jóvenes y Deportes.

«En la tarde de esta tarde habrá una inauguración en el Palacio del Estado», explicó.

Anteriormente informaron, varios funcionarios se acercaron al complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, tomaron turnos a partir de 14.45 WIB. Los funcionarios fueron vistos con traje azul y corbata.

Llegó la primera figura, político del Partido Golkar, Mukhtarudin. Llegó al palacio con su esposa. Mukhtarudin también es miembro del Parlamento Indonesio.

Aun así, Mukhtarudin era reacio a explicar su llegada al palacio si ser nombrado como ministro o no.

También guardó silencio y solo sonrió cuando se le preguntó sobre la reorganización del gabinete.

Además, también estaba el Presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Jefe de la Agencia de Implementación (BP) Haji Irfan Yusuf o Gus Irfan al viceministro de Cooperativo Ferry Juliencono.

Afirmaron compactamente no saber por qué agenda pasaría en el Palacio Presidencial.