Prabowo será un discurso en la sesión de la Asamblea General de la ONU a las 20.00 WIB

Nueva YorkVIVA – Presidente republicano Indonesia, Prabowo Subianto, está programado para pronunciar un discurso en la 80ª sesión de la Sesión de la Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) en la sede de la ONU, Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025, a las 09.00 hora local o 20.00 Wib.

Según una declaración escrita del Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, el presidente Prabowo hablará tercero después del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Estados Unidos de América Donald Trump. Esta presencia marcó una de las principales agendas en la serie de visitas de trabajo presidencial a los Estados Unidos.



Prabowo llegó a Nueva York, asistiendo a la sesión de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«El presidente Prabowo Subianto pronunciará un discurso en la sesión de debate general en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025, a las 09.00, hora local o en 20.00 Wib. El presidente Prabowo pronunciará un discurso en el tercer lugar, después del presidente de Brasil, Luiz Lula Lula Da Silva y el presidente de los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, explican Sates, Silva, y la presidenta de los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos, explican Sesk, de los Estados Unidos. Teddy.

La sesión de la Asamblea General de este año fue vista como un impulso importante para que Indonesia reitere su papel activo en el foro multilateral más alto del mundo. Seskab Teddy afirmó que Indonesia trajo una gran misión en la Asamblea General de la ONU este año, a saber, fortalecer la posición como líder global South, que alentó constantemente la agenda de reforma de gobernanza mundial.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó el pabellón indonesio en la Expo de Osaka 2025 Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«La sesión de la Asamblea General de este año es un impulso importante para Indonesia. Además de volver a aparecer al más alto nivel del Foro de la ONU, Indonesia también enfatizará su papel como un líder mundial del sur que constantemente expresó la agenda de la reforma de gobernanza mundial para ser más justa e inclusiva», dijo Seskab Teddy.

La presencia del presidente Prabowo en este foro global al mismo tiempo refuerza el compromiso de Indonesia con la paz, la cooperación internacional y el desarrollo justo para todos los países, especialmente los países en desarrollo.

