Prabowo señaló que Yusril era el presidente del Comité Nacional de TPPU, Airlangga para ser un representante

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Revisar la composición del Comité de Coordinación Nacional para la Prevención y Erradicación de delitos de lavado de dinero (TPPU).

Esto se estableció en la regulación presidencial (perpres) número 88 de 2025 con respecto a la segunda enmienda al reglamento presidencial número 6 de 2012 con respecto a Comité de TPPU Firmado por el presidente en Yakarta el 25 de agosto de 2025.

Basado en una copia de The Peres, citada el jueves 18 de septiembre de 2025, Prabowo cambió el artículo 5 en el antiguo reglamento.

Donde, el Presidente del Comité TPPU ahora está en manos del Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones Yusril Ihza Mahendra.

Mientras tanto, el vicepresidente del comité TPPU fue retenida por el ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto y al secretario simultáneamente miembros, a saber, el jefe del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) Ivan Yustiavandana.

La siguiente es una composición de membresía del comité TPPU de acuerdo con el número de regulación presidencial 88 de 2025:

Jefe : Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correcciones

Vicepresidente : Ministro de Asuntos Económicos Coordinadores

Secretario simultáneamente miembros : Jefe del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK)

Miembro:

1. Ministro de Asuntos Exteriores

2. El Ministro del Interior

3. Ministro de Finanzas

4. Ministro de derecho

5. Ministro de Inmigración y Penitenciario

6. Ministro de Comercio

7. Ministro de Cooperativas

8. Ministro de planificación agraria y espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras

9. Ministro de Medio Ambiente

10. Ministro forestal

11. Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca

12. Gobernador del banco Indonesia

13. Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros

14. Fiscal General

15. Jefe de la República de la Policía Nacional de la República de Indonesia

16. Jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado

17. Jefe de la Agencia Nacional de Contraterrorismo

18. Jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos.