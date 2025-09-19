PRABOWO señaló a Dony Oskaria Jabat Ministro de Bumn de Bumn

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Viceministro de Ministro de Estado Nombrado (Bumn), Dony Oskaria como ejecutor de la tarea (PLT) Ministro de bumning.

La cita se realizó después de antes Erick thohir Respetuosamente despedido del cargo de ministro de bumn y fue nombrado Ministro de Juventud y Deportes (Mencora).

«Based on the instructions from the President and then we have also conveyed it to the relevant parties in this case the Ministry of SOEs, for the Acting Minister of SOEs appointed by the Deputy Minister of BUMN on behalf of Mr. Dony Oskaria to carry out the tasks of the executor of the task at the Ministry of SOEs,» said Minister of State Minister, Prasetyo Hadi told reporters at the Presidential Palace Complex, Central Jakarta, Friday, 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Praseteto no ha explicado aún más lo que la consideración de Prabowo designó a Dony Oskaria como ministro interino de Bumn.

Solo esperaba que esta cita pudiera acelerar el proceso de mejora de Bumn.

«Se espera que el albacea de la tarea que se le dio acelere el proceso de mejorar las empresas estatales que ahora se lleva a cabo y entre el Ministerio de las SOES», concluyó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, desestimó oficialmente a Erick Thohir como Ministro de Empresas propiedad de Estado (Bumn).

Erick fue nombrado más tarde como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) para reemplazar a Dito Ariotedjo. La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Erick Thohir fue nombrado basado en el decreto presidencial de la República de Indonesia Número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento de ministros y viceministro del gabinete rojo y blanco para 2024-2029.