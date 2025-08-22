Prabowo se sorprendió de que el gran presupuesto educativo, pero aún se filtrara: ¿Dónde está perdido?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacando el monto de la asignación presupuesto educación que fue derramado por el gobierno. Aun así, el presupuesto dijo que Prabowo todavía experimentó fuga.

Prabowo transmitió esto cuando dio instrucciones en la ceremonia informativa de los maestros y el director de la Escuela Popular en Ji-Expo Kemayoran, Central Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025

Inicialmente, Prabowo reveló su deseo de mejorar cada escuela del país. Porque, Indonesia tiene un presupuesto de educación bastante alta en comparación con otros países.

«Debemos mejorar todas las escuelas primarias, debemos mejorar todas las escuelas secundarias, debemos mejorar todas las escuelas vocacionales, debemos mejorar todas las universidades. Somos uno de los países del mundo con el presupuesto educativo más grande y más grande», dijo Prabowo.

Aunque el presupuesto es grande, todavía hay una fuga en su asignación.

«No aplaude demasiado rápido. Nuestro presupuesto es grande. Pero todavía hay grandes fugas, fugas, fugas», dijo.

Prabowo dijo que las partes en las regiones sabrían más sobre el problema que el gobierno central. La razón es que afirma que siempre hay quejas con respecto a los presupuestos cuyo nominal no está de acuerdo con el centro de la región.

También cuestionó dónde la pérdida del presupuesto de educación asignado.

«Los hermanos en las regiones saben más sobre este problema que nosotros en Yakarta. Ustedes que sienten, siempre escuchas, el presupuesto es así, pero ¿cómo es que me trato», explicó.

«¿Dónde estás quemado? ¿Dónde desapareces? Tenemos que solucionar esto. Tenemos que solucionarlo. Y esto no sucede en nosotros. En muchos países como este», dijo Prabowo.