Prabowo se reúne con Michael Bloomberg y analiza la cooperación con Danantara

Martes 18 de noviembre de 2025 – 19:31 WIB
Jacarta – Conglomerado de Estados Unidos, Michael Bloomberg se reunió con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka el martes 18 de noviembre de 2025.
director ejecutivo Danantara Rosan Roeslani reveló que esta reunión fue una continuación de la reunión entre el presidente y Bloomberg en Nueva York en septiembre pasado. Bloomberg habló sobre educación, salud y conservación marina con el presidente Prabowo.
Por otro lado, Bloomberg discutió los planes de cooperación con Danantara que se llevarán a cabo esta tarde en la oficina de Danantara.
«¿Cómo se discutirá también la futura cooperación entre su fondo fiduciario y el fondo fiduciario de Danantara en los campos de la educación y la salud, incluido el saneamiento», dijo Rosan a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta.
Rosan dijo que hoy se llevarán a cabo discusiones más detalladas en la oficina de Danantara.
En la misma ocasión, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil, dijo que la discusión versaba sobre la economía y la inversión, incluyendo cómo aumentar el valor agregado y el downstreaming. Sin embargo, no ha dicho si existe algún proyecto de colaboración con Bloomberg en el sector energético.
«Sólo para explorar. Esperemos que después de eso continúe con la ejecución», dijo Bahlil. «Se están discutiendo varios temas: inversiones, downstreaming, energías nuevas y renovables, ese es el tema general. Los detalles se están discutiendo ahora con el señor Rosan», afirmó.
BGN Habla Sobre El Presupuesto De 20 Billones De IDR De Danantara, Resulta Que Es Para Esto
Danantara ha preparado un presupuesto de 20 billones de IDR para BGN relacionados con el programa MBG.
VIVA.co.id
18 de noviembre de 2025