Prabowo se inaugurará hoy el gobernador y el vicegobernador de Papua

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto inaugurará Gobernador y vicegobernador Papuasia Elegido en el Palacio del Estado, Complejo del Parlamento Senayan, Central Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.
Basado en la observación de Viva en el lugar, el gobernador electo y vicegobernador de Papua, Mathius D. Fakhiri y Aryoko Rumaropen llegaron al complejo del Palacio Presidencial a alrededor de 13.44 WIB. Ambos llevaban ropa oficial de la ceremonia, ambos no hablaban mucho con los periodistas.
El Ministro de Transmigración, Iftitah Sulaiman, dijo que Prabowo inauguraría a varios funcionarios estatales esta tarde. Uno de ellos es el gobernador de Papua.
«El gobernador de Papua es probable, el gobernador de Papua», dijo Iftitah a los periodistas.
No solo eso, también reveló que Prabowo también inauguró al presidente del Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo de Papua. Donde, el puesto será ocupado por el Viceministro del Interior Rebekah Haluk.
«Entonces la agencia de autonomía especial de Papua, los otros que no conozco», dijo.
Para obtener información, el presidente indonesio Prabowo Subianto inaugurará al gobernador y vicegobernador de Papua, varios jefes de agencias, al viceministro esta tarde. La inauguración se llevará a cabo en el Palacio del Estado alrededor de las 15:00 WIB.
Además, Prabowo también inaugurará inmediatamente a 10 extraordinarios y llenos de embajadores gobernantes completos (LBBP).
