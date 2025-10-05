Prabowo se inaugurará el Comité de Reforma de la Policía Nacional la próxima semana

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi dijo el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto anunciará y nombrará Comité de Reforma POLRI la próxima semana.

«La próxima semana. Sí, será anunciado e inaugurado por el presidente», dijo Prasetyo a periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó si el Comité de Reforma de la Policía Nacional que Prabowo anunció a 9 personas, Prasetyo no dio una respuesta clara.

Tampoco dio una fuga con respecto a quién ingresaría la cifra en las filas del Comité de Reforma de la Policía Nacional.

«¿Por qué lo sabes? Tengo una fuga? Bien, gracias. Oramos para que nuestro TNI sea más fuerte», concluyó Prasetyo.

Anteriormente informó, el ex ministro coordinador de política y seguridad, Mahfud MD Dicho acordó unirse al Comité de Reforma de la Policía.

Mahfud inicialmente le dijo que fue visitado por el secretario del gabinete (Seskab), el teniente coronel Teddy Indra Wijaya. Durante la reunión, Seskab Teddy ofreció a Mahfud para ayudar al presidente indonesio, Prabowo Subianto a en el comité de reforma policial.

«A partir de la larga discusión, solo transmití la confirmación de una cosa, que aprobé todos los planes de reforma de Pak Prabowo, y pude ayudar en el equipo de reforma policial nacional», dijo Mahfud de Mahfud MD Oficial de YouTube, martes 23 de septiembre de 2025.

Mahfud dijo que, cuando llegó Teddy, discutió una serie de cosas que van desde la política, la economía hasta el proyecto de ley de agarre de los activos. Teddy preguntó sobre la voluntad de Mahfud para ayudar a Prabowo.

«‘El presidente quiere pedir ayuda, quiere que el profesor Mahfud ayude al presidente, porque el presidente celebrará una reforma policial, etc.», dijo Mahfud, imitando las palabras de Teddy.

«Entonces, sí, sé que Pak Prabowo ahora tiene la tarea de preparar reformas políticas. La ley electoral, sí, debe cambiarse todo porque no hay umbral, etc.