¿Prabowo se inaugurará a Mahfud MD para ser el ministro coordinado de Polkam?

Yakarta, Viva – Experto de derecho constitucional Mahfud MD Según se informa, se unirá Gabinete Presidente rojo y blanco Prabowo Subanto.

Se dice que Mahfud es el ministro coordinador de asuntos políticos y de seguridad (Menko Polkam). En las redes sociales cargadas contiene la escritura de que la figura del vicepresidente 2024 se unirá al gabinete de Prabowo.

Se sabe que el vicepresidente asumió que es Mahfud. Jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación (Bappisus), Aris Marsudiyanto respondió al problema.

«El gabinete es el derecho prerrogativo del presidente, no puedo transmitir», dijo Aris a los periodistas en el palacio, el martes 16 de septiembre de 2025.



Jefe de Bappisus, Aris Marsudiyanto en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta

Cuando se le preguntó sobre la cifra de Mahfud para llenar la sede del ministro coordinado para el Polkam, Aris entregó la decisión al presidente Prabowo. Se aseguró de que Prabowo eligiera la figura del mejor hijo de la nación para unirse a su gabinete.

«Oh, buscará el mejor hijo del presidente.

Aris afirmó haber sido hablado por Prabowo sobre la figura del Ministro Coordinador de Política y Seguridad. Aun así, entregó la decisión de Prabowo.

«Oh sí (invitado a hablar de Prabowo). Oh, más tarde, señor presidente», dijo.

La posición del Ministro Coordinador de Política y Seguridad todavía está vacía hasta ahora desde que Prabowo retiró a Budi Gunawan el lunes 8 de septiembre de 2025. El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, se desempeñó temporalmente como ministro coordinador de Polkam AD interino.