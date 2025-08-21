Prabowo se ha convertido en el presidente con el más alto nivel de confianza pública desde la reforma

Yakarta, Viva – Instituto de Encuestas de Encuestas Sociales de Indonesia (Insuficiencia) Informe los resultados de la última encuesta nacional, que ilustra el optimismo sobre la calidad de vida público Indonesia. Donde, los resultados de la encuesta dicen que la comunidad es más optimista con un alto nivel de felicidad y seguridad, en medio de los desafíos económicos que aún están destacados.

La directora ejecutiva de ISS, dijo Whinda Yustisia, el índice nacional de vida de calidad está actualmente en 65 de 100, por lo que la condición se clasifica como «bastante buena». La encuesta realizada en julio de 2025 de 2.200 encuestados de 38 provincias observó, se medían siete aspectos principales para ver el nivel de calidad de vida de la comunidad.

Los primeros aspectos son el bienestar psicológico (67.3), la salud (70.1), la seguridad (72.3), la confianza social e instituciones (70.2), la participación política (69.7), el bienestar económico (42.6) y la calidad ambiental (62.9).

«En general, las personas se sienten bastante felices, saludables, seguras y tienen una gran confianza en otros y las instituciones estatales. Sin embargo, el aspecto de la economía doméstica sigue siendo el mayor desafío», dijo Whinda en su declaración, el jueves 21 de agosto de 2025.



Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

Agregó, aunque el puntaje del bienestar económico se convirtió en el más bajo, el nivel de satisfacción pública con el desempeño del gobierno fue alto al 78 por ciento. La propia ISS descubrió que esta satisfacción estaba más influenciada por factores no económicos, como la seguridad, la legitimidad política y la calidad del servicio básico.

Whinda explicó, de los 39 indicadores medidos, solo ocho indicadores significativos para explicar el nivel de satisfacción con el gobierno. Entre estos se encuentran la satisfacción con la vida, las instalaciones educativas, la seguridad y la confianza en el presidente, el vicepresidente, los ministros, el TNI y el curso de la democracia.

«La confianza en el presidente incluso alcanzó los números alto desde Era de la reformaque es el 90.9 por ciento «, dijo Whinda.

Explicó que uno de los programas gubernamentales que recibió la respuesta más positiva fue la alimentación nutritiva libre (MBG). Este programa fue recordado espontáneamente por un 67 por ciento de los encuestados, conocido en un 89 por ciento, y fue considerado beneficioso por un 82 por ciento de los encuestados.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

«Pero algunas personas sienten que los beneficios de MBG todavía son limitados y no han aliviado completamente la carga de la economía doméstica», dijo.

Del mismo modo, un portavoz de la Oficina de Comunicación Presidencial, Fitra Faisal afirmó, MBG es una de las principales intervenciones del gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en términos de gastos familiares.

«Aunque no aumenta el ingreso directo, como la asistencia en efectivo, MBG ayuda a reducir la carga de gastos diarios. Por ejemplo, dos escolares pueden ahorrar gastos a Rp 600,000 por mes», dijo.