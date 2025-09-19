Prabowo se fue a los Estados Unidos para asistir a la 80a Asamblea General de la ONU

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dejar Nueva York, Estados Unidos de América El viernes 19 de septiembre de 2025 esta noche. Prabowo está programado para asistir Asamblea General de la ONU The-80.

«Esta noche, el presidente se irá para una serie de visitas a Nueva York para asistir a la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU)», dijo el Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores), Sugión A los periodistas en Halim Perdanakusuma Lanud, viernes 19 de septiembre de 2025.

En su camino, Prabowo se detendrá en OsakaJapón para visitar Pavilion Indonesia en la Osaka Expo antes de continuar el viaje a Nueva York.

Sugión dijo que había una serie de agendas que Prabowo haría mientras estaba en Nueva York. A partir del 22 de septiembre, 2022 asistió a la agenda relacionada con dos soluciones estatales.

Luego, el 23 de septiembre asistió a la ceremonia de apertura y debate en la Asamblea General de la ONU.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, se fue a Nueva York, Estados Unidos Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Él (Prabowo) recibió la tercera orden de hablar después de Brasil y Estados Unidos. Luego también habrá varias agendas de reuniones en Nueva York», explicó Sugión.

Después de completar actividades en Nueva York, Prabowo se irá a Ottawa, Tienes Para continuar la visita oficial y presenciar la firma de Indonesia-Canadi-Cepa el 24 de septiembre.

«Desde Ottawa irá a los Países Bajos, y después de ese regreso al país», dijo.