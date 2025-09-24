Prabowo se fue a Canadá después del discurso en el juicio de la ONU

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto se irá a Ottawa, Tienes Después de asistir a la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) 80 en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

Quoted from the statement of the Presidential Palace Press Bureau, Prabowo left for Canada on Wednesday, September 24, 2025. It appeared to release the departure of President Prabowo under the ladder of the aircraft, namely the Ambassador of the Republic of Indonesia Designs to the United States, Dwisuryo Indroyono Soesilo and Darat Darat of the Indonesian Embassy in Washington DC, Colonel Arm Tri Arto Subagio.

El Jefe de Estado pronunció el discurso inaugural en el Foro de la ONU que recibió una amplia apreciación de los líderes mundiales.

«Creo que esto es un honor. Puedo hablar, incluso recibir una orden honorable. Después de Brasil, que siempre es el número uno. Estados Unidos siempre es el número dos. Solo dio una oportunidad a Indonesia, debido al respeto por Indonesia, respetando a Indonesia», dijo el presidente Prabowo.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El presidente Prabowo también enfatizó que la etapa de la ONU se usaba para expresar la actitud constante de Indonesia para alentar la paz mundial.

«Alhamdulillah, uso el escenario para transmitir nuestra actitud, la actitud de Indonesia. Especialmente alentando la resolución de conflictos en todos los lugares, pero lo más importante para nosotros es, por supuesto, los gritos del sufrimiento de la gente de Gaza», dijo el jefe de estado.

Además, el presidente Prabowo dijo que muchos países dieron una respuesta positiva a la actitud estricta pero equilibrada de Indonesia. El jefe de estado dijo que la opinión de Indonesia era considerada realista por los líderes presentes en el foro.

Durante la visita, el presidente Prabowo también asistió a una conferencia internacional de alto nivel para el asentamiento pacífico de problemas palestinos y la implementación de dos soluciones estatales en la Asamblea General de la ONU y asistió a la reunión multilateral en el Medio Oriente por invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

El presidente Prabowo también celebró una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres. Además, el jefe de estado también se reunió con la filantropía mundial, así como al fundador de la Fundación Gates, Bill Gates, y otorgó un signo de honor de su extraordinaria dedicación al bienestar de la humanidad.

Acompañando al presidente Prabowo en un vuelo a Ottawa, a saber, el Ministro de Inversión y Hilirización Rosan Perkasa Roeslani y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya.