Prabowo se fue a Beijing esta noche, cumpliendo la invitación del presidente Xi Jinping

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dejar BeijingLa República Popular de China (China), el martes por la noche, 2 de septiembre de 2025.

Prabowo llevó a cabo esta partida para cumplir con una invitación oficial del presidente de China, Xi jinping.

Prabowo junto con un grupo limitado despegó de la base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, East Yakarta alrededor de las 20:00 WIB.

También acompañando al presidente Prabowo en el vuelo, a saber, el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

En su declaración, el Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi Explique que la invitación del presidente XI ha sido programada desde hace el 31 de agosto de 2025.

Sin embargo, el presidente Prabowo había retrasado la partida por considerar la dinámica de la situación en el país.

Prasetyo también reveló una solicitud especial del gobierno chino para que el presidente Prabowo pudiera asistir al evento de conmemoración de 80 años a la vez desfile militar que se celebró en Beijing.

Ministro de Estado (MenseNeg) Prasetyo Hadi Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«En los últimos días, ha habido una solicitud del gobierno chino para que el presidente Prabowo Subianto asistiera, al menos un día en el evento de conmemoración de 80 años y en el desfile militar del gobierno chino», dijo Praseteto en una declaración de video citada por la Secretaría de YouTube del Presidente.

Prasetyo explicó, en cada toma de decisiones, el presidente Prabowo siempre consideró cuidadosamente la dinámica que tenía lugar a nivel nacional.

Sin embargo, continuó, el jefe de estado también considera que es importante mantener buenas relaciones con China.

«Por lo tanto, para mantener buenas relaciones con el gobierno chino, el presidente decidió irse esta noche y la noche siguiente regresaría a su tierra natal», dijo.

Además de asistir al evento, también se espera que el presidente Prabowo se reúna e interactúe con varios líderes mundiales presentes.

«Por supuesto, se reunirá con los líderes del líder mundial, especialmente el presidente XI. Esperamos que todos esperemos que al margen de su visita, por supuesto, hay conversaciones que ciertamente esperamos traer el bien a la relación entre Indonesia y el gobierno chino», concluyó.