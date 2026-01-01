Prabowo se dirige a Aceh Tamiang y revisa el desarrollo residencial posterior al desastre

Tapsel, VIVA – Presidente Prabowo Subianto partió de la Regencia Tapanuli del Sur a Aceh Tamiang Regency, jueves 1 de enero de 2026.

el quiere revisar desarrollo residencia construida por Danantara. En el segundo día de su visita de trabajo, Prabowo llegó al helipuerto PTPN IV, en South Tapanuli. El presidente se acercó primero y saludó a los residentes que se habían congregado alrededor del helipuerto desde la mañana.

A continuación, el Presidente Prabowo se dirigió al helipuerto y saludó a varios funcionarios que despedían la partida. entre los otros son Dansat Brimob Polda Sumatra del Norte Kombes Pol Rantau Isnur Eka, el regente de Tapanuli del Sur Gus Irawan Pasaribu y el gobernador de Sumatra del Norte Bobby Nasution.

El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia en el que viajaba el presidente Prabowo abandonó el helipuerto alrededor de las 09.20 WIB para luego despegar hacia el aeropuerto Raja Sisingamangaraja XII/Silangit, en el norte de Tapanuli.

Después de llegar al aeropuerto de Silangit, el Jefe de Estado despegará nuevamente hacia la pista de aterrizaje de Soewondo, en Medan.

Después de aterrizar en la base aérea de Soewondo, el presidente continuará su viaje en helicóptero hasta Aceh Tamiang Regency.

El presidente Prabowo aterrizará en el helipuerto del campo de fútbol de Bukit Rata y se dirigirá directamente al sitio de construcción residencial para realizar una inspección.

En el séquito del Presidente también estaban el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, y el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin.

A continuación, el comandante adjunto del TNI, general Tandyo Budi Revita, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Maruli Simanjuntak, y el jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga Raka Prabowo.

Anteriormente, el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo el miércoles 31 de diciembre de 2025 que el presidente Prabowo tenía previsto ir a Aceh Tamiang para revisar el desarrollo. Casa alojamiento realizado por BPI Danantara.

Según Teddy, la construcción de viviendas residenciales encargada directamente por el presidente Prabowo está prevista para unas 500 o 600 unidades.

«Hay casas residenciales construidas por Danantara por orden del Presidente. Mañana lo comprobaremos. Debe haber entre 500 y 600 (casas residenciales). Si Dios quiere, sí, lo comprobaremos mañana», dijo.

Se sabe que el gobierno tiene como objetivo la construcción de 15.000 unidades residenciales para los residentes afectados por el desastre en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, que se completarán en un plazo de tres meses, como parte de la aceleración de la gestión de desastres posteriores a las inundaciones en la región de Sumatra.