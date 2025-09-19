Prabowo se detendrá en Japón, antes de asistir a la 80ª sesión de la ONU

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Comenzando su viaje a los Estados Unidos para asistir a la 80ª Sesión General de las Naciones Unidas (ONU). Prabowo está programado para ser vocero En el juicio.

Prabowo se fue a los Estados Unidos el viernes 19 de septiembre de 2025 Noche desde Lanud Halim Perdanakusuma, East Yakarta.

También estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores SugiónEl Ministro de Estado (Menesesneg) Prasetyo Hadi al presidente adjunto del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad lideró la partida de Prabowo.

Antes de ir a los Estados Unidos, Prabowo se detuvo por primera vez e hizo una visita oficial a Osaka, Japón Para asistir a la Expo de Osaka.

«Antes de ir a Nueva York, se detendrá primero en Osaka, visitará Pavilion Indonesia en la Expo de Osaka», dijo Sugiono a los periodistas el viernes 19 de septiembre de 2025.

En Nueva York, Prabowo no solo asistirá y se convertirá en orador en Asamblea General de la ONU 80. pero, también asistiendo a otras agendas.

«Continuará con la ceremonia de apertura y debate en la sesión general el 23 de septiembre, recibió la tercera orden de hablar después de Brasil y Estados Unidos», dijo.

PRABOWO estaba programado para continuar el viaje a Canadá para asistir al Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Canadi (IK-CEPA).

«Desde Ottawa, irá a los Países Bajos, el plan será recibido por el rey y la actuación del primer ministro holandés, y después de eso volverá al país», concluyó Sugión.