Prabowo se convierte en maestro del extraordinario despertar en la aplicación de la ley

Jacarta – Miembro Comisión III de la RPD RII Wayan Sudirta dijo que el año político había pasado, labrando un nuevo capítulo en la historia de la nación con la presencia de un liderazgo que trajo un espíritu de transformación y valentía para enfrentar los desafíos de los tiempos.

Lea también: Se considera que el secretario del gabinete, Teddy, ha fortalecido las comunicaciones del gobierno en la gestión del desastre de Sumatra.



Según él, esta reflexión es un llamado a mantener los nobles ideales de los padres fundadores de la nación, asegurando que el derecho, la política y la economía trabajen juntos para lograr la justicia social para todo el pueblo indonesio.

Bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subiantodijo, el público está siendo testigo de un resurgimiento notable en los esfuerzos aplicación de la ley.

Lea también: La Policía Nacional desmantela el caso de corrupción de LPEI, el Estado pierde 43 millones de dólares y 6 personas se convierten en sospechosas



Estos signos de grandeza no sólo se sienten, sino que se manifiestan en un compromiso inquebrantable para erradicar las raíces de los delitos de cuello blanco que hasta ahora han puesto grilletes al potencial de la nación.

dijo, casos corrupción gran clase que involucra activos estatales estratégicos como la divulgación de estaño, Pertamina y otros casos de corrupción de propiedad estatal, lo que demuestra la existencia de una fuerte voluntad política por parte de los altos dirigentes para limpiar el orden burocrático y económico de prácticas sin escrúpulos que son perjudiciales para el pueblo.

Lea también: El Fiscal General investiga presunta corrupción en los permisos de minería en el norte de Konawe





El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en la ceremonia de entrega del dinero procedente de la recaudación de multas administrativas forestales por valor de 6,6 billones de IDR por parte del grupo de trabajo del PKH en la Fiscalía General Foto : Ruso – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«El presidente Prabowo, en cada mensaje y dirección, siempre pide la importancia de una aplicación de la ley que sea justa y favorable a los pobres para los pequeños. Rechaza firmemente las leyes que son contundentes hacia arriba y agudas hacia abajo», dijo Wayan en su declaración del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Recordó que el mensaje del presidente Prabowo no debe ser contundente hacia arriba y brusco hacia abajo, que debe ser implementado de manera consistente por todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, desde el nivel de investigación hasta la decisión judicial. La paradoja de la justicia todavía atormenta a menudo a la sociedad, como lo demuestran los casos que involucran a personas pequeñas.

«Donde la ley se aplica literalmente sin considerar los aspectos humanitarios y la justicia sustantiva», dijo.

Este miembro de la RPD de la facción PDI-P evalúa que el compromiso y la declaración del presidente Prabowo de tomar medidas firmes contra las violaciones de la ley que dañan al pueblo, al mismo tiempo que defienden a los pequeños, es una implementación real de las enseñanzas de Trisakti Bung Karno o del presidente Soekarno.

«Soberano en el ámbito político, independiente en el económico y personal en la cultura», explicó.

En medio de las cambiantes constelaciones políticas globales y la agitación económica, Wayan dijo que el gobierno del presidente Prabowo en varios discursos mostró habilidad y coraje para mantener la estabilidad.