Prabowo se burla del programa MBG: siempre ridículo, el envenenamiento es exagerado

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Insinuar partes se considera inteligente pero a menudo sarcástico programa Comidas nutritivas gratis (MBG). Prabowo dijo que siempre estaban buscando errores detrás del programa MBG.

Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

«Nos atrevemos a hacerlo y hay algunas personas inteligentes, sólo unas pocas personas inteligentes o personas que piensan que son inteligentes, tienen razón o piensan que son las personas más inteligentes de Indonesia que siempre son sarcásticas, siempre ridiculizan este programa y siempre sacan a relucir dificultades o errores», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que uno de los problemas que se exageró fue el caso envenenamiento MBG hasta que hubo presión para que se detuviera este programa.

«De hecho, este programa no es perfecto en su implementación, hasta ahora hay varios miles de niños que tienen dolores de estómago, intoxicaciones alimentarias, pero lo que se plantea es intoxicación como si este programa debiera detenerse», dijo.

De hecho, dijo Prabowo, el programa MBG ha creado puestos de trabajo e impulsado la economía en la aldea. De hecho, muchos niños finalmente pueden experimentar alimentos nutritivos a través de este programa.

Hasta ahora, dijo Prabowo, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas se ha dirigido a 36,2 millones de beneficiarios. Esto, dijo, fue un logro extraordinario.

«Hoy en día, los alimentos nutritivos han llegado a 36,2 millones de beneficiarios. Cada día, cada proveedor emplea de 5 a 10 trabajadores, agricultores, etc.», afirmó.

«Este es un logro que no es pequeño, ni pequeño, y lo estamos discutiendo a nivel internacional», concluyó Prabowo.

Anteriormente se informó que el Ministro de Salud de Indonesia (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, explicó que su partido proporcionará datos sobre casos de intoxicación por alimentos nutritivos MBG gratuitos que se publicarán periódicamente, como el brote de Covid-19.

«Ya tenemos los datos, los hemos compartido con la Agencia Nacional de Nutrición», dijo Budi Gunadi en el Palacio de Estado de Yakarta, el 8 de octubre de 2025.

Budi dijo que los datos fueron obtenidos del Centro de Salud Comunitario. Los datos se proporcionarán a la Agencia Nacional de Nutrición y al BGN, quienes los publicarán.

«Estos son los datos abiertos de BGN», afirmó.