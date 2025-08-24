Prabowo Sambangi Maruf Amin en Depok, discuta la dirección del desarrollo

DePok, Viva – Presidente Prabowo Subianto se mantuvo en contacto con el 13 ° Vicepresidente (Vicepresidente) KH Ma’ruf Amin en su residencia personal en Depok City, West Java, domingo por la tarde, 24 de agosto de 2025. Ambos hablaron y discutieron una serie de temas relacionados con la nacionalidad y la dirección de desarrollo en el futuro.

El presidente Prabowo llegó a la residencia Maruf Amin Usando un top safari y también una calavera negra, inmediatamente besó la mano de Kh Ma’ruf al llegar a la casa del vicepresidente en el segundo período del 7º presidente Joko Widodo.

«Durante su visita, los dos líderes discutieron e intercambiaron ideas sobre la dirección del desarrollo de la nación en el futuro. Esta visita también refleja la calidez de las relaciones entre los líderes de la nación y confirma el espíritu de la unidad que siempre es una base sólida en el viaje de Indonesia», dijo la transmisión oficial de la República de Indonesia.

El presidente Prabowo Subianto visitó la residencia del ex vicepresidente Maruf Amin

Reunión Tuvo lugar en privado, pero algunas fotos fueron compartidas por la transmisión oficial del presidente de la República de Indonesia. Ambos se sentaron cara a cara en una de las salas de estar de la casa de Ma’ruf Amin.

En una ocasión separada, el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, según lo citado por la transmisión oficial de la Secretaría del Gabinete, también confirmó que la reunión entre el presidente Prabowo y Kh Ma’ruf Amin.

En varias fotos compartidas por la Secretaría del Gabinete, como se confirmó en Yakarta el domingo, el presidente Prabowo también estuvo acompañado por el Ministro de Estado (Mensesneg) Praseteto Hadi, y el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Praseteto y Teddy, que también llevaban calaveras negras, también fueron vistos besando las manos de Ma’ruf Amin a la banca de la reunión del presidente Prabowo.

Mientras tanto, KH Ma’ruf Amin en su transmisión oficial el domingo por la noche dijo que el presidente Prabowo visitó su residencia en el contexto de la amistad.

«Alhamdulilah, (he recibido una visita del Presidente de la República de Indonesia, el Sr. Prabowo Subianto, en la residencia. Discutimos e intercambiamos ideas sobre la dirección del desarrollo en el futuro, incluida la implementación del artículo 33 de la República de 1945 de la República de Indonesia, que los recursos naturales deben ser utilizado completamente para la prosperidad de todos los pueblos indonesios», dijo Kh Ma’rufin.