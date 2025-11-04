Prabowo revela que Whoosh tiene muchos beneficios a pesar de la creciente deuda

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto reveló varias cosas beneficio Tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh a pesar de tener deuda que no es pequeño. Prabowo cree que se deben tener en cuenta todos los aspectos desde todas las partes.

«Los beneficios (Whoosh), la reducción de los atascos, la reducción de la contaminación, la aceleración de los viajes, todo esto tiene que calcularse», dijo Prabowo después de inaugurar la estación Tanah Abang Baru, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Prabowo también enfatizó que él sería responsable de resolver la polémica sobre la deuda de Whoosh.



Coche veloz [Humas PT KCIC] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«La tecnología, todas las instalaciones son una responsabilidad compartida y en última instancia es responsabilidad del Presidente de la República de Indonesia. Así que ahora soy responsable Whoosh», dijo.

Prabowo enfatizó que se deben calcular los beneficios del transporte público, no solo una cuestión de pérdidas y ganancias. Según Prabowo, la cuestión del transporte público tiene que ver con las obligaciones servicio público.

«Vaya, todo el transporte público en el mundo no cuenta los pros y los contras, no. Calcula los beneficios o no para la gente, así es en todo el mundo. Eso se llama obligación de servicio público», dijo.

El dinero para cumplir con la PSO proviene del dinero de la gente. Por esta razón, Prabowo enfatizó que evitará todas las filtraciones, fraudes, corrupción, etc.

«El dinero del pueblo no se puede robar, devolveremos los servicios al pueblo», subrayó.