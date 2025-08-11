Prabowo reprendió al Regente Pati después de que las Naciones Unidas aumenten un 250 por ciento, pidió encontrar otra fuente

Yakarta, Viva – La controversia política de Regent También Sudeo Aumento de los impuestos rurales, urbanos y urbanos de los edificios (PBB-P2) en 2025 en un 250 por ciento, lo que desencadenó un fuerte rechazo de la comunidad Pati a los oídos Presidente Prabowo Subianto.

Leer también: Indonesia-Perú acordó apoyar la independencia palestina



Prabowo El presidente del Partido Gerindra prestó una atención especial del problema y había reprendido al regente que también era un cuadro de Gerindra y ordenó cancelar la política.

«Esto ha llamado la atención directa del Presidente de que esto debe transmitirse al Regente para cancelar la política, en medio de la condición actual de la comunidad requiere más atención», dijo el presidente de la Java Gerindra Central DPD Sudaryono fue citado desde su cuenta de Instagram. @Sudaru_SudaryonoLunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Galardonado Star Sakti por Prabowo, Letda Bayani fue apodada ‘Rambo’ en la operación de Mapenduma



Leer también: La figura del general (Hor) Agus Sutomo, ex Danjen Kopassus que puso el cuerpo en el caso de Cebongan



Además, Prabowo le pidió al regente de Sudewo que encontrara financiamiento para el desarrollo de la regencia de Pati de otras fuentes, como la inversión, etc.

«Alhamdulillah, el regente inmediatamente perpendicular para tomar las órdenes e instrucciones antes y ha sido contactado», dijo Sudaryono, quien también es viceministro de Agricultura de la República de Indonesia.

Sudaryono hizo un llamamiento a los residentes para que mantuvieran la conductividad y no se les provocara para calentar la situación. Además, este es el mes de conmemoración del Día de Independencia de RI 17 de agosto.

«Tenga la seguridad de que el gobierno bajo Pak Prabowo responde a los problemas de las personas y siempre prioriza los intereses de las personas por encima de cualquier interés», dijo

Anteriormente, Pati Regent Sudewo canceló oficialmente el aumento de PBB-P2 en 2025 después de recibir el rechazo del público que se opuso a un aumento de hasta el 250 por ciento, aunque no experimentó por completo un aumento fantástico.

«Las tasas de PBB-P2 serán devueltas a la normalidad, lo mismo que 2024», dijo el Regente de Pati Sudewo, quien fue acompañado por Kajari Pati, Dandim 0718 Pati y Jefe de Policía de Pati en Pati, Central Java, viernes.

Sudewo dijo que esta cancelación se tomó después de observar el desarrollo de la situación y las aspiraciones de las personas que últimamente expresaron cada vez más el rechazo de los aumentos de impuestos.

También se aseguró de que para las personas que habían pagado una nueva tarifa, el gobierno devolvería la diferencia en el pago. Mientras que el regreso técnico estará regulado por BPKAD en colaboración con el jefe de la aldea.

Sudewo agregó que se tomó esta decisión para mantener la atmósfera de una segura, propicia y apoyar el funcionamiento suave de la economía y el desarrollo a largo plazo.

Sin embargo, las consecuencias de la decisión se retrasan una serie de proyectos de desarrollo que previamente se planeaba que se incluyeron en los cambios en la APBD 2025.

«Algunos proyectos, como la construcción de infraestructura vial, la reparación del Hospital Regional Raa Soewondo dañado, así como la disposición de la plaza diseñada más estética y cómoda, tuvo que posponerse», explicó.