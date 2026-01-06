Prabowo regañó una vez al ministro en el retiro del palacio: para despertar entusiasmo

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo había reprendido a los ministros durante el retiro del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026. Reprimenda Se dijo que esto fomentaba el entusiasmo del personal por trabajar.

Así lo reveló el Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi al margen de la retirada del Gabinete Rojo y Blanco.

«Reprimenda en el sentido de avivar el entusiasmo», dijo Prasetyo a los periodistas.

Prasetyo dijo que Prabowo quiere que todo su personal en el Gabinete Rojo y Blanco trabaje más rápido, especialmente en sectores relacionados con la creación de empleo y con uso intensivo de mano de obra.

«Porque el señor Presidente realmente quiere que todos trabajemos mucho más rápido, especialmente en varias áreas que son creativas. empleos y requiere mucha mano de obra», afirmó Prasetyo.

Prasetyo luego dio un ejemplo, Prabowo pidió desarrollo. pueblo pesquero y se aceleró la producción de buques pesqueros.

«Él (el presidente) pidió acelerar el desarrollo de los pueblos pesqueros y el programa de construcción de barcos pesqueros», dijo.

El programa de aldeas pesqueras es parte de un programa gubernamental que requiere mucha mano de obra y está orientado a aumentar la seguridad proteica nacional.

«Este programa aumentará nuestra producción de proteínas del sector pesquero para que podamos aumentar la ingesta de proteínas para toda nuestra gente», explicó.

En este sentido, el gobierno tiene como objetivo que la construcción de 65 puntos de la Aldea de Pescadores Rojos y Blancos (KNMP) esté terminada antes del 31 de enero de 2026. Hasta principios de este año, el progreso de la construcción en docenas de estos puntos había alcanzado alrededor del 72 por ciento, a pesar de que se vio obstaculizado por el clima extremo en varias áreas.

El proyecto Pueblo de Pescadores Rojo y Blanco es parte de los esfuerzos del gobierno para modernizar los asentamientos pesqueros y al mismo tiempo fortalecer el ecosistema económico marino. Se espera que la existencia de este pueblo pesquero tenga un impacto económico real en las comunidades costeras y apoye la seguridad alimentaria y proteica nacional.