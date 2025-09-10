Prabowo reemplazó al Ministro de Finanzas, comparando el historial de Sri Mulyani con Purbaya Yudhi Sadewa en el campo económico

Yakarta, Viva – Gabinete rojo y blanco Líder presidencial Prabowo Subianto experimentó oficialmente remodelación. Posición Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) que durante años es sinónimo de nombres Sri Mulyani Ahora cambia las manos.

PRABOWO instalado Purbaya Yudhi Sadewa Como Ministro de Finanzas de la República de Indonesia el lunes 8 de septiembre de 2025, basado en el número de decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025.

Este cambio está en el centro de atención público, considerando que Sri Mulyani es conocida como una figura reformista que ha traído repetidamente el nombre de Indonesia a la etapa internacional. Mientras tanto, Purbaya Yudhi Sadewa llegó con una sólida experiencia en el mercado de capitales, las instituciones financieras y la larga experiencia en diversos puestos estratégicos del gobierno.

Surgen grandes preguntas, cómo el segundo historial economista Esto se compara, y ¿cuál es la implicación para la dirección de la política fiscal de Indonesia?

Sri Mulyani Track Strecio

Sri Mulyani Indrawati nació en Bandar Lampung el 26 de agosto de 1962. Tomó educación de pregrado en la Facultad de Economía, Universidad de Indonesia (UI), luego continuó la Maestría en Ciencias y Doctorado en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos. El enfoque académico está en la economía monetaria, la banca y el trabajo.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani

Su carrera comenzó en el mundo académico, luego continuó al gobierno al convertirse en un personal experto en Bappenas en 1994. Luego fue confiable para dirigir Bappenas en la era del presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) antes de ser nombrado finalmente ministro de finanzas en 2005.

Como ministro de finanzas, se sabe que Sri Mulyani es firme en la reforma fiscal, limpiando la burocracia de las prácticas de corrupción y reduciendo el costo de los préstamos estatales. En 2006, Euromoney lo recompensó con el premio «Ministro de Finanzas del Año».

Su nombre se ha disparado después de estar alineado como director del Banco Mundial (2010-2016), convirtiéndolo en el primer indonesio en ocupar el puesto. Pero en 2016, el presidente Joko Widodo lo llamó a casa para volver a servir como ministro de finanzas.

En la era de Jokowi, Sri Mulyani mostró un liderazgo difícil en el manejo de Pandemi Covid-19. El déficit de APBN que había tocado un 6 por ciento fue reorganizado con éxito en un 3 por ciento en dos años.

También recibió el premio «Mejor Ministro del Mundo» en 2018 en Dubai y se nombró repetidamente al mejor ministro de finanzas de Asia Pacífico.

No solo eso, su trabajo también fue reconocido internacionalmente con el título honorario de Honoris Causa de la Universidad Nacional de Australia en 2024. Esta reputación global la convirtió en uno de los símbolos de la estabilidad fiscal indonesia.

Graduados de la UI de la Facultad de Economía (1986), MSC y PhD Economics de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (1992).

Habiendo servido como personal experto Bappenas (1994), entonces jefe de LPEM FEB UI.

El Director Ejecutivo del FMI representa a 12 países del sudeste asiático (2002).

Ministro de Bappenas (2004), entonces el Ministro de Finanzas (2005-2010) de la era presidencial de SBY.

La reforma fiscal y financiera, reduce la corrupción en el Ministerio de Finanzas y mantiene un déficit fiscal.

Fue nombrado el Ministro de Finanzas del Año por Euromoney (2006).

Director de implementación del Banco Mundial (2010-2016).

Volver como Ministro de Finanzas en la era de Jokowi (2016-2024).

Logró suprimir el déficit APBN post-pandemia en CoVID-19 de 6% y menos del 3% en dos años.

Recibió el Premio al Mejor Ministro del Mundo (2018), tres veces el Ministro de Finanzas del Mejor Asia Pacífico (2017-2019) y Honoris Causa de la Universidad Nacional de Australia (2024).

Purbaya Yudhi Sadewa’s Track

A diferencia de Sri Mulyani, conocido a través de la reforma fiscal y el progreso internacional, Purbaya Yudhi Sadewa se destaca en el campo de la estabilidad bancaria y los mercados de capitales. Se graduó de The Master of Science (MSC) y PhD Economics de la Universidad de Purdue, Estados Unidos.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

La carrera inicialmente comenzó en el sector privado como ingeniero de campo en Schlumberger Overseas SA en 1989. Sin embargo, su nombre se disparó en la economía después de unirse a Danarksa. Una vez se desempeñó como Economista Jefe de Investigación Danarksa (2005-2013) al presidente presidente de PT Danarksa Securities (2006-2008).

Purbaya también está activo en el gobierno. Se convirtió en un personal especial en el Ministerio de Economía (2010-2014), Diputado III de la Oficina de Personal Presidencial (2015), al Diputado para la Coordinación de la Soberanía Marítima y Energética del Ministerio de Marvos (2018-2020).

En septiembre de 2020, se confiaba en el presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS). Bajo su liderazgo, LPS fortaleció la digitalización de las reclamaciones de depósito, aceleró el desembolso de las reclamaciones de hasta un promedio de 8 días hábiles y manejó la liquidación de docenas de BPR con billones totales de reclamos de Rupiah. También amplió la cooperación con las instituciones internacionales para fortalecer el sistema financiero nacional.

Carrera temprana como ingeniero de campo en Schlumberger Overseas SA (1989-1994).

Instituto de Investigación Senior Economist Danarksa (2000-2005).

El economista jefe Danarksa (2005-2013), presidente presidente de PT Danarksa Securities (2006-2008), miembro de la Junta Directiva de PT Danareksa (2013-2015).

Diputado III de la Oficina de Personal Presidencial (2015), Personal Especial de Economía en el Ministerio de Política y Seguridad de la Coordinación y el Ministerio de Asuntos Marítimos (2015-2018).

Diputado para coordinar la soberanía marítima y energética en Kemenko Marves (2018-2020).

Presidente de la Junta de Comisionados de LPS (2020-2025).

Fortalecer el sistema de garantía de depósito de hasta Rp2 mil millones durante Pandemi Covid-19.

Fomentar la digitalización de reclamos y acelerar el desembolso de los clientes de los clientes bancarios liquidados en promedio solo 8 días hábiles.

Manejo de la liquidación de 15 BPR con un valor de reclamo de RP735 mil millones a octubre de 2024.

Expandiendo la cooperación internacional con IADI y sinergia con OJK-BI.

Comparación de Sri Mulyani vs Purbaya Yudhi Sadewa

En términos de experiencia, Sri Mulyani claramente tiene una reputación global que rara vez es propiedad de funcionarios indonesios. Se demostró que era bueno para mantener fiscales, suprimir los déficits y mantener la credibilidad de Indonesia a los ojos de los inversores extranjeros.

Mientras tanto, Purbaya tiene una ventaja en la estabilidad del sistema bancario, el mercado de capitales y la resolución de la liquidación de las instituciones financieras. Su experiencia técnica en LP lo hizo más cercano al tema de la estabilidad micro financiera, en contraste con Sri Mulyani, quien se centró en cuestiones macro fiscales. Con este fondo diferente, el reemplazo del Ministro de Finanzas puede dar un nuevo color a la dirección de la política económica de Prabowo.