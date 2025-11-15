Prabowo recuerda «migrar» a Jordania durante tiempos difíciles antes del rey Abdullah II

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y rey de jordania Abdalá II bin Al-Hussein afirmó el firme compromiso de ambos países en la lucha por la independencia palestina.

El presidente Prabowo hizo esta declaración en una cena de estado con el rey de Jordania y la delegación del Reino Hachemita de Jordania en el Palacio de Estado de Yakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025 por la noche.

«Nuestra relación está firmemente arraigada en una firme hermandad y amistad, así como en una continua solidaridad con la lucha del pueblo palestino por su independencia», dijo el presidente Prabowo Subianto en una declaración del Equipo Presidencial de Medios en Yakarta.

En sus declaraciones, el Jefe de Estado afirmó que las relaciones entre Indonesia y Jordania no son simplemente relaciones diplomáticas ordinarias, sino lazos fraternales que existen desde hace más de siete décadas.

Prabowo enfatizó que las dos naciones continúan unidas en solidaridad moral y política para apoyar la lucha del pueblo palestino.

El presidente indonesio Prabowo Subianto (izquierda) y el rey del Reino de Jordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein en el Palacio Merdeka

Prabowo ‘emigró’ a Jordania

En esa ocasión, Prabowo también recordó su relación personal, muy ligada a sus recuerdos con el Reino Hachemita, así como su larga amistad con el rey Abdullah II y el difunto rey Hussein.

Prabowo contó cómo Jordan abrió sinceramente la puerta cuando enfrentó momentos difíciles en su vida hace 25 o 26 años.

«Tengo un vínculo emocional especial con el Reino Hachemita. En ese momento me enfrentaba a uno de los períodos más difíciles de mi carrera y fue en ese momento cuando sentí la amistad y la unión de Su Majestad», dijo Prabowo.

Según él, los vínculos personales desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Indonesia y Jordania hasta la fecha.

Prabowo enfatizó que los dos países no son sólo socios, sino que tienen fuertes lazos de hermandad y unión.

Prabowo espera que las relaciones entre Indonesia y Jordania sigan creciendo y hagan una contribución real a la paz global, incluida la lucha diplomática por Palestina.

«Por favor acepten nuestros mejores deseos para la prosperidad de ambos países. Que nuestra amistad continúe creciendo y sea sostenible», dijo Prabowo.

Anteriormente se informó que el Rey del Reino de Jordania, Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein, llegó a la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025 alrededor de las 16.10 WIB.