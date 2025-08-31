Prabowo recolectó líderes de partidos políticos e instituciones estatales en el palacio, ¿qué pasa?

Domingo 31 de agosto de 2025 – 13:20 Wib
Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto reunir a los líderes de los partidos políticos y institución País de PalacioDomingo 31 de agosto de 2025. Según el monitoreo, había un presidente del MPR Ahmad Muzani.
Muzani reclamó su llegada para cumplir con la invitación de Prabowo. Pero afirmó no saber quién fue invitado y qué se discutiría más tarde.
«No sé qué hay nadie en nadie. Me pidieron que viniera al palacio», dijo Muzani.
Luego, hubo un presidente de PKB, Muhaimin Iskandar o Cak Imin. Dijo que tampoco sabía de qué hablar más tarde.
«Hoy estoy con quien no conozco, de todos modos habrá una reunión con el Presidente. Entonces, en el segundo, habrá una reunión del gabinete», dijo Cak Imin.
Mientras tanto, el presidente de la facción del Partido Demócrata, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS) también fue visto llegando al Palacio esta tarde. IBAS afirmó obtener la tarea de reemplazar al presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), que no pudo asistir.
«Represento a Mas Ahy, Mas Ketum. Por cierto, Mas Ahy regresaba de China, el deber del estado para que represente al Partido Demócrata para reunirme con el presidente. No sé de qué se trata el tema», explicó IBAS.
Ibas dijo que él sabía de una invitación al palacio esta mañana desde Ahy. También transmitió el mensaje de Ahy con respecto a la reunión con Prabowo más tarde.
«Sí, por supuesto, escuchamos lo que el presidente transmitirá hoy, y ciertamente queremos esperar lo que se dirigirá más adelante», dijo.
31 de agosto de 2025