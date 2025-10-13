Prabowo recibido por el presidente egipcio, listo para asistir a la Cumbre de Paz de Gaza

El Cairo, VIVA – Presidente Prabowo Subianto fue recibido por el Presidente Egipto Abdel Fattah al-Sisi en el patio donde tuvo lugar la Cumbre (Cumbre) Sharm el-Sheikh por la paz en Gaza, Palestinaen el Centro Internacional de Convenciones de Sharm El Shaikh, ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes por la tarde, hora local.

En la zona de bienvenida, el Presidente Sisi se acercó al Presidente Prabowo y luego los dos líderes del país intercambiaron unas palabras. Luego, el Presidente Sisi dirigió al Presidente Prabowo para una sesión de fotos grupal (fotografía) justo debajo del logo de la Cumbre de Paz de Sharm El Shaikh «Acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza». Después de eso, el presidente Prabowo ingresó al lugar del evento.

En la retransmisión en directo de la cumbre, que se siguió desde Yakarta, el presidente Prabowo estuvo acompañado por el secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el jefe de Protocolo de Estado, Andy Rachmianto. El secretario del gabinete, Teddy, que viajaba en el mismo automóvil que el presidente Prabowo, ingresó al lugar del evento por una ruta diferente a la del área de recepción de los líderes estatales.

Más de 20 líderes estatales llegaron al Centro Internacional de Convenciones de Sharm El Shaikh y, uno por uno, fueron recibidos directamente por el Presidente Sisi, anfitrión y copresidente de la Cumbre por la Paz en Gaza.

La cumbre, que tuvo lugar al mediodía, hora egipcia, estuvo copresidida por el presidente Sisi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre las filas de líderes estatales que participaron directamente en los procedimientos de la cumbre por la paz en Gaza se encontraban el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el rey jordano Abdullah II, el primer ministro kuwaití, Ahmad Al Abdullah Al Sabah, el rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, el presidente palestino Mahmoud. Abbas, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el entonces primer ministro británico, Keir Starmer.

Luego, también están el primer ministro italiano, Giorgia Meloni, el primer ministro español, Pedro Sánchez, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el primer ministro canadiense, Mark Carney, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y el primer ministro iraquí, Mohamed Shia. al-Sudani, el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mansour bin Zayed Al Nahyan, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Al Busaidi.