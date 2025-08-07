Prabowo quiere una solución pacífica con Malasia sobre Ambalat

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Quiero una solución pacífica con el gobierno Malasia relacionado con la mención del término Mar Sulawesi en el área EMBALAJE.

Se sabe que Malasia en el nuevo mapa de Malasia 1979 eligió la designación del mar Sulawesi para las aguas de los bloques ND6 y ND7. Malasia se negó a usar el término ‘Mar Ambalat’ que a menudo usa Indonesia.

«Sí, estamos buscando una buena solución, que es pacífica», dijo Prabowo a los periodistas después de asistir a la Convención Indonesia de Ciencia, Tecnología e Industria (KSTI) en 2025 en Sabuga, ITB, Bandung, jueves 7 de agosto de 2025.

PRABOWO enfatizó, la buena fe debe provenir de ambas partes. Dijo que el gobierno indonesio quería resolver bien este problema con Malasia.

«No lo hacemos, por lo general, es posible, básicamente queremos una buena solución», dijo Prabowo.

Reportando desde Antara, el gobierno de Malasia mencionó la región marítima que incluía los bloques ND6 y ND7, que se encuentran en el nuevo mapa de Malasia en 1979, como el Mar Sulawesi, y no como «Ambalat», como el término utilizado por Indonesia.

«La Corte Internacional de Justicia de 2002 (ICI) con respecto a la soberanía de las islas Sipadan y Ligitan ha fortalecido aún más la posición de nuestro territorio marítimo en el Mar de Sulawesi», dijo la serie de Mohamad Hasan del Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia (Ministro de Asuntos Exteriores).

El Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia subrayó que cada terminología debe usarse correctamente y refleja la posición de la soberanía de Malasia y los derechos legales sobre las regiones relacionadas.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que Malasia seguía comprometida a proteger la soberanía, los derechos soberanos y sus intereses.

Según él, según él de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS) 1982.

«Y todas las discusiones sobre esto se llevarán a cabo a través de mecanismos diplomáticos, legales y técnicos en el marco bilateral establecido», dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia.