Prabowo quiere un líder internacional

Jacarta – Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) enfatizó, las políticas que permiten a los extranjeros (Hacer) dirige una empresa de propiedad estatal (BUMNO) es parte de la gran visión del presidente Prabowo Subianto para convertir a las empresas estatales en actores globales.

El director de inversiones (CIO) de Danantara, Pandu Patria Sjahrir, dijo que la base legal para esta política se incluyó en la revisión de la nueva Ley BUMN.

«Así que antes, una de las cuestiones era que había habido una revisión de la nueva Ley de empresas estatales. Nuestro deseo, señor (Prabowo Subianto), era que queríamos líderes en estas empresas estatales que fueran verdaderamente de escala internacional», dijo Pandu cuando se reunió en St. Regis, en el sur de Yakarta, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Según Pandu, este paso es un esfuerzo estratégico del gobierno para que las empresas estatales puedan competir a nivel internacional. Para lograr este objetivo, se necesitan recursos humanos con estándares globales.

«Porque el deseo es que nuestras empresas estatales también se conviertan en campeones mundiales para la mayoría de ellas. Así que sí, eso requiere un buen capital humano», explicó.

Sin embargo, Pandu enfatizó que la principal prioridad todavía se da al talento nacional. Después de eso, el gobierno considerará la diáspora antes de abrir oportunidades para los trabajadores extranjeros.

«Sí, daremos nuestra opinión. Pero todavía estamos tratando de centrarnos en los mejores hijos e hijas indonesios, la diáspora y más tarde (del extranjero)», enfatizó.

Pandu aseguró que Danantara desempeñará un papel activo en el proceso de selección de candidatos a líderes estatales para que esté en línea con la visión de transformación promovida por el gobierno.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto reveló que el gobierno había cambiado las regulaciones para permitir que los expatriados dirigieran las empresas estatales.

«Y he cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcolm Stevenson Jr, alias Steve Forbes, en el Hotel St. Louis. Regis, Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche.

Prabowo enfatizó que este cambio de política es parte de una nueva dirección para la gestión de empresas estatales que está más abierta al talento global, pero que aún defiende los principios de profesionalismo y competencia.

«Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», afirmó Prabowo.

Con esta política, el gobierno espera que las empresas estatales no sólo se conviertan en un motor de la economía nacional, sino que también puedan competir como una corporación de clase mundial que llevará el nombre de Indonesia en el escenario internacional.

