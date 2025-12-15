Prabowo quiere revocar los permisos a los empresarios forestales que violen la ley

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dio instrucciones firmes al ministro de Bosques, Raja Juli Antoni. Prabowo ordenó a Raja Juli que no dudara en revocar el permiso comercial de utilización Bosque (PBPH) de una empresa probada violar regla. Indiscriminadamente, quien la viole debe ser procesado.

Prabowo también instruyó a los ministerios e instituciones, al TNI y a la Policía Nacional a que apoyen las medidas. ordenar zona forestal. El Ministerio Forestal (Kemenhut) puede solicitar asistencia de otros organismos para llevar a cabo el control.

El presidente Prabowo preside la reunión del gabinete Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«No lo dude. Si usted (Ministro de Bosques) necesita asistencia de personal para la investigación, simplemente pregunte a otros ministerios e instituciones más tarde, tal vez pida ayuda a la Policía Nacional, TNI. Una vez más, quien nos viole tomará medidas de inmediato, lo destituiremos», dijo Prabowo en la sesión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 15 de diciembre de 2025.

PBPH es un permiso otorgado por el gobierno a actores empresariales para gestionar y utilizar áreas forestales de manera legal y sostenible. Este permiso cubre la utilización del área, los servicios ambientales, los productos forestales maderables y los productos forestales no maderables en bosques protegidos y bosques de producción.

Sin embargo, el gobierno descubrió que varios titulares de PBPH habían demostrado ser perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad, por lo que Prabowo tomó medidas firmes al revocar estos problemáticos permisos forestales.

Prabowo enfatizó que el gobierno se toma en serio la prevención de la tala ilegal. Pidió a Raja Juli que examinara a todos los titulares de PBPH. «Como discutimos ayer, inmediatamente verificar, inspeccionar y auditar a todas las empresas titulares de concesiones que no cumplan con estas normas. Se tomarán medidas para ver qué tan grande es la violación», dijo.

En esta ocasión, Raja Juli Antoni informó que su partido había revocado 22 permisos de PBPH con una superficie de 1.012.016 ha, en seguimiento de las conclusiones de la reunión limitada celebrada el día anterior.

Si se combina con el control anterior del PBPH de 500 mil hectáreas, la superficie total de tierra controlada desde el 3 de febrero de 2025 hasta ahora alcanza los 1,5 millones de hectáreas.

«En un año de liderazgo del señor presidente, hemos controlado PBPH deshonesto que cubre un área de 1,5 millones de hectáreas», dijo Raja Juli.

Ministro de Bosques (Menhut) Raja Juli Antoni Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria