Prabowo quiere que los comisionados arreglen Bumn, no busquen Tantiem e incentivos

Yakarta, Viva – El Ministro del Estado, Praseteto Hadi, declaró que el presidente Prabowo Subianto quería notario asignado para enfocarse en la fijación de la gestión y las finanzas Bullido o su hijo, no encontrar Tantiemincentivos y otros ingresos.

Declaración Estadersneg Esto está relacionado con la nueva política del poder de Nusantara Anagata (y entre Indonesia) que regula el asunto de los miembros de la Junta de Comisionados de Bumn y Subsidiarias, no se les permite obtener tantiem, incentivos (incentivos de desempeño, incentivos especiales, incentivos a largo plazo) y/o ingresos en otras formas asociadas con el desempeño de la compañía.

«De hecho, primero, nuestro entusiasmo es realmente que queremos arreglar nuestras cochecitos. Porque nuestras bumns son la columna vertebral de nuestra economía. Bueno, así que creemos que uno de los supervisores de bumn debe mejorarse», dijo Praseteto al dar un comunicado de prensa en el Palacio Presidencial de Jakarta el martes.

Ministro de Finanzas de la República de Indonesia, Praseteto Hadi Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Debido a su papel de columna vertebral de la economía del país, el Secretario de Estado considera que hay tres cosas que deben mejorarse en las empresas estatales, a saber, la supervisión o los recursos humanos, la gestión y las finanzas.

Por lo tanto, el presidente Prabowo decidió que el comisionado asignado a una serie de empresas estatales se centró realmente en arreglar las empresas estabilizadoras, no para encontrar tantiem o incentivos y otros ingresos.

«El Sr. Presidente tomó la decisión de que quién fue asignado a los SOES, especialmente al Comisionado, de hecho, su trabajo era solucionar antes, las tres cosas. No queriendo planificar o querer ser tantim así. Por lo tanto, no hay problema cuando se trata de comisionados, no obtener Tantiem», dijo Prasetyo.

Según la información recopilada, BPI y entre Indonesia establecieron políticas relacionadas con la concesión de tantiem, incentivos y/o ingresos en otras formas a los directores y la Junta de Comisionados de Empresas Estatales (Bumn) y subsidiarias.

La determinación de la política contenida en la circular (SE) y entre el número de Indonesia S-063/BP/VII/2025 con fecha del 30 de julio de 2025, dirigida a los Directores y la Junta de Comisionados de Bumn y Subsidiarios, confirmado por y entre Indonesia en Jakarta, viernes.

Para los miembros de los directores de bumn y subsidiarios, Tantiem, incentivos (incentivos de desempeño, incentivos especiales, incentivos a largo plazo) y/o ingresos en otras formas asociadas con el desempeño de la empresa, deben basarse en verdaderos estados financieros de los resultados de las operaciones de la compañía y reflexionar sobre actividades comerciales sostenibles.

Para los miembros de la Junta de Comisionados de Bumn y Subsidiarias, no se le permite obtener tantiem, incentivos (incentivos de desempeño, incentivos especiales, incentivos a largo plazo) y/o ingresos en otras formas asociadas con el desempeño de la empresa.

«Este es su espíritu que debemos ver que su entusiasmo está realmente dispuesto a mejorar. Dada la tarea allí para mejorar las empresas estatales», dijo Praseteto. (Hormiga)