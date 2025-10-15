Prabowo quiere que el menú MBG tenga 2 guarniciones todos los días, calcúlelo usted mismo Rp. 10 mil, puedes usar pollo y huevos.

Jacarta – Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang mencionó al presidente Prabowo Subianto instruyó que todas las Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Preparar dos tipos de guarniciones en una comida. Comidas nutritivas gratis (MBG).

«Además de la leche, debe haber dos tipos de guarniciones, no una», confirmó el miércoles en Yakarta.

Nanik enfatizó que estas instrucciones se emiten para que cada cocina de MBG pueda ayudar a realizar los ideales de la nación para que los niños indonesios tengan una nutrición adecuada.



El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

«El presidente Prabowo aspira a que en el futuro la generación joven de Indonesia se convierta en una generación sana, inteligente, fuerte y capaz de competir en el escenario mundial», afirmó.

Según Nanik, el presidente también presta total atención a las necesidades de salud y nutrición de los niños indonesios, llegando incluso a calcular él mismo el menú de alimentos para los estudiantes.

«Él mismo lo calculó y concluyó que con 10.000 IDR todavía podía utilizar gallinas y huevos», dijo Nanik.

Por ello, Nanik recordó a todas las partes que no aprovechen las materias primas alimentarias. Hizo un llamamiento a todas las cocinas de MBG para que no reduzcan, ni aumenten o aumenten deliberadamente el presupuesto para la compra de materias primas.

«No lo podes, y tampoco lo podes.aumentar. «El presupuesto para materias primas debe estar completo», afirmó.

Nanik también aconsejó a todos los elementos de implementación en cada SPPG que se recuerden entre sí y mantengan la integridad de la implementación del programa.

«Por favor, recuerden a todos, incluidos los nutricionistas, los contables y los jefes de SPPG, que controlen el menú», explicó.

También recordó una vez más que el Programa MBG no es un proyecto comercial, sino más bien una manifestación real de la preocupación del Presidente Prabowo Subianto por los niños indonesios.

«Este programa MBG no es un negocio, sino el amor de Pak Prabowo por los niños indonesios», dijo Nanik. (Hormiga)