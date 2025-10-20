Prabowo quiere que 13 billones de IDR en dinero confiscado por corrupción de CPO se utilicen para becas LPDP

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto lo quiere Dinero Las confiscaciones por corrupción confiscadas en el caso de corrupción del aceite de palma crudo (CPO) ascendieron a Rp. 13 billones que se acaba de entregar a la Procuraduría General de la República se utilizaron para becas de la Institución Gestora del Fondo de Educación o becas LPDP.

Prabowo hizo esta solicitud al Ministro de Finanzas al pronunciar su discurso en el pleno del gabinete al año de su gestión en Palacio. PaísYakarta, el 20 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que aumentaría el presupuesto del LPDP a partir de ganancias de eficiencia y confiscaciones de ganancias a los corruptores.

«Tal vez los 13 billones de rupias, tal vez los 13 billones de rupias donados o tomados por el Fiscal General hoy fueron entregados al Ministro de Finanzas. Tal vez el Ministro de Finanzas, tal vez, pondremos algo de eso en el LPDP para el futuro», dijo Prabowo.

Por otro lado, cree que Indonesia debe ponerse a la altura de otros países en el ámbito de la educación. El Jefe de Estado dijo que según las estadísticas se estima que el 1 por ciento de cada población de los países del mundo tiene un coeficiente intelectual de 120 o más.

Entonces, continuó, el 1 por ciento o 2,8 millones de la población de Indonesia de 287 millones de personas tendrán un coeficiente intelectual superior a 120.

«Tenemos que atrapar a estas personas y no pensar en ellos como hijos de gente de clase media alta. Muchos niños de gente de clase baja, gente pobre, tienen una gran inteligencia. Tenemos que buscarlos», dijo Prabowo.



Entrega de Rp. 13 T de la Procuraduría General de la República al Ministerio de Hacienda

Se sabe, por notas de investigadores de la Procuraduría General de la República, que el decomiso se realizó en dos etapas. Wilmar Group fue el mayor depositante con 11,8 billones de IDR el 17 de junio de 2025. Mientras tanto, Musim Mas Group depositó 1,8 billones de IDR y Permata Hijau Group 186 mil millones de IDR el 2 de julio de 2025.

Con el traspaso de hoy, la Fiscalía General garantiza que el producto del delito ahora sea administrado en su totalidad por el estado para recuperar las pérdidas estatales resultantes del caso de corrupción del CPO.

Esta medida de la AGO es una de las mayores entregas de dinero confiscado a lo largo de 2025 y está en el punto de mira del público por su fantástico valor nominal y la apariencia del dinero físico amontonado en el edificio de la AGO.