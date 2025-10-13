Prabowo quiere enviar TNI a países en conflicto, MPR: Indonesia proporciona tranquilidad

Jacarta – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Eddy Soeparno, apoya plenamente las medidas del presidente Prabowo Subianto de enviar tropas TNI a países en conflicto. Evalúa un equipo paz de Indonesia siempre se acepta en varios países.

«Tenemos una larga experiencia en el envío de tropas de paz y, según las aportaciones que hemos recibido hasta ahora, las tropas de paz indonesias siempre han sido bien recibidas en los países donde esto ha ocurrido. conflicto«, dijo Eddy a los periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Añadió que el presidente Prabowo se había comprometido a ayudar a los países en conflicto. Eddy cree que Indonesia proporciona tranquilidad a los países que atraviesan conflictos.

«Porque somos capaces de proteger y proporcionar sombra entre países en conflicto. Estoy seguro de que en los países donde ocurren conflictos, Indonesia podrá proporcionar valor agregado, brindar frialdad y acelerar el proceso de paz existente», dijo Eddy.

«Entonces podremos convertirnos en uno de los países que, de acuerdo con nuestra Constitución, crean la paz en este mundo», añadió.

Anteriormente, el Presidente Prabowo Subianto ordenó al TNI que preparara tropas de mantenimiento de la paz para servir en GazaPalestina, mientras que la cumbre sobre la paz en Gaza celebrada el lunes en Egipto logró resultados constructivos y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de tropas.

La orden de prepararse fue transmitida directamente por el presidente Prabowo al subcomandante del TNI, general Tandyo Budi Revita, en una sesión de reunión limitada (ratas) en la residencia privada del presidente, Jalan Kertanegara, Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025 por la noche.

«Si se llega a un acuerdo constructivo, es posible que la dirección vaya en esa dirección (envío de tropas, rojo). El señor presidente también dijo que si se llega a un acuerdo en una buena dirección, en el sentido de que habrá paz, entonces una de las consecuencias será que a nosotros, Indonesia, se nos pedirá que participemos para ayudar a enviar tropas de paz. Gracias a Dios, el subcomandante del TNI está presente para comenzar también a prepararnos», dijo el ministro secretario de Estado. (Mensesneg) Prasetyo Hadi.