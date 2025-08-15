Prabowo quiere el ‘cepillo’ del general Tni-Polri a los cuadros de Gerindra si está involucrado en minas ilegales

Yakarta, Viva -La presidenta indonesia Prabowo Subianto subrayó que confirmaría a las personas involucradas en minas ilegales. Porque, afirmó haber recibido un informe sobre el número de minas ilegales que operan en el país y causaron pérdidas estatales a cientos de billones.

Prabowo dijo esto en la sesión anual del MPR/DPR y DPD RI el viernes 15 de agosto de 2025.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

«Las autoridades me han dado un informe de que hay 1.063 minas ilegales. Y el potencial de riqueza producido por 1.063 minas ilegales, según los informes, la pérdida potencial del estado es un mínimo de 300 billones», dijo Prabowo.

Por lo tanto, Prabowo recordó a todas las partes que no era reacio a tomar medidas firmes contra los elementos, a pesar del rango General en TNI–Polri A pesar de.

«Doy una advertencia, ya sea que haya personas grandes, personas fuertes, generales de cualquier lugar, ya sean generales del TNI o general de la policía o ex generales, no hay razón para que actúemos en nombre de las personas», dijo.

El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

Prabowo enfatizó que su gobierno estaba comprometido a mantener la ley de manera justa. También afirmó que no protegería si hubiera cuadros del partido Gerindra que están involucrados.

«Y como compañero líder del partido, como líder del partido, les recuerdo a los miembros de todas las partes, incluida la Gerindra de mi partido, rápidamente si estás involucrado, te conviertes en un colaborador de justicia. Simplemente informas, porque incluso si eres Gerindra, no protegeré a los hermanos», dijo.