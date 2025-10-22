Prabowo quiere dotar a los estudiantes de Indonesia de conocimientos tecnológicos y económicos

Jacarta – El ministro secretario de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, reveló las razones por las que el presidente Prabowo Subianto aprobó la formación de la Dirección General (DG) internado islámico dentro del Ministerio de Religión.

Prasetyo explicó que el objetivo de Prabowo era mejorar los internados islámicos en toda Indonesia. Uno de ellos está relacionado con la seguridad.

«En cuanto a la seguridad de los edificios de los internados islámicos. Según los datos, muchos edificios no han pasado por los procedimientos de seguridad, por lo que el Presidente nos dio instrucciones, representados por el Ministerio PUPR, para llevar a cabo una evaluación de los edificios de los internados islámicos desde una perspectiva técnica de seguridad», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Prabowo, dijo, mejorará todas las demás instituciones educativas religiosas para que cumplan con los estándares técnicos de seguridad.

Prabowo también quiere equipar a todos estudiantes en Indonesia con conocimiento tecnología quien es capaz. El objetivo, dijo Prasetyo, es que los estudiantes puedan adaptarse a los avances tecnológicos en rápido desarrollo.

«El Presidente quiere que se preste atención al proceso educativo, que se dote a los estudiantes no sólo de conocimientos religiosos, sino también de conocimientos tecnológicos y economía. «La esperanza es que los estudiantes tengan provisiones completas, no sólo en términos de moral y religión, sino también la capacidad de adaptarse a los avances en tecnología y economía», añadió.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto aprobó la formación de la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos dentro del Ministerio de Religión. Así lo transmitió el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, quien dijo estar agradecido por la aprobación del Presidente como regalo para conmemorar el Día Nacional de Santri 2025.

El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, agradeció a las partes que supervisaron la emisión de permisos para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos, especialmente al viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i.

«El Viceministro Especial de Asuntos Religiosos ha luchado por esto lo antes posible», dijo el Ministro de Asuntos Religiosos en Yakarta después de encabezar la manifestación del Día de Santri 2025 en el patio de la Oficina del Ministerio de Asuntos Religiosos, el miércoles 22 de octubre de 2025.