Prabowo quiere conocer a MBG Partners después de regresar de los EE. UU.

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana declaró al presidente Prabowo Subianto Programado para reunirse con socios del programa Comer nutritivo gratis (Mbg) Después de asistir a la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, Estados Unidos.

«Después de regresar de Nueva York, el presidente quiere conocer a todos los socios que ya están operativos. Quiere hablar con todos los socios para llevar a cabo el programa MBG cuidadosamente y optimizar los fondos existentes», dijo en la oficina de BNG, Yakarta, el lunes.



Jefe de BGN, Dadan Hindayana Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Dadan dijo que el presidente a menudo lo contactó para obtener actualizaciones relacionadas con cuestiones relacionadas con el programa MBG, uno de los cuales era el tema de MBG Ompreng, que luego se sospechaba que contenía aceite de cerdo.

«Por lo general, el contenido (la llamada telefónica del presidente) están relacionados con cuántas unidades de servicio nutricional (SPPG) se encuentran ese día, luego cuántos se sirven, cómo el efecto, el menú, etc., incluido ayer, está relacionado con el tema de la bandeja de alimentos halal que también es una preocupación del presidente, y luego explicamos la situación», dijo.

Dadan también declaró que el presidente a menudo exigía a BGN que continuara supervisando el SPPG para no hacer cosas que no sean apropiadas, incluso para cosas pequeñas como dar huevos.

«Por ejemplo, está muy preocupado por dar huevos. Entonces, los huevos que dijo que solo podía cocinarse de dos maneras, una, fue bloqueada, otro huevo redondo porque quería ver los huevos realmente uno por niño, por lo que realmente no quería que los huevos se picaran o se revuelvan porque si se cambiaba por siete personas podría ser con cinco huevos», explicó.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto llegó a Nueva York, Estados Unidos, el sábado (9/20), a través del Aeropuerto Internacional Jhon F Kennedy, con un aterrizaje de alrededor de 16.50 hora local.

? En un viaje a Nueva York, el presidente Prabowo estaba programado para pronunciar un discurso en una sesión de debate general en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UN) mañana, martes (9/23) a las 09.00 hora local o 20.00 WIB.

El presidente también está programado para celebrar una reunión bilateral con varios líderes mundiales. El Jefe de Estado también estaba programado para celebrar una reunión bilateral con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. (Hormiga)