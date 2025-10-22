Prabowo propone visa sin visa para Indonesia y Sudáfrica, este es el objetivo

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, propuso la formación de una política libre visa juntos entre Indonesia y Sudáfrica como un paso estratégico para fortalecer las relaciones internacionales en la nueva era de cooperación del Sur Global.

Prabowo transmitió esta propuesta directamente al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, después de recibir una visita de estado en el Palacio Merdeka, en el centro de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

“También esperamos establecer una cooperación más estrecha en el campo de la regulación internacional. públicopor ejemplo, acuerdos conjuntos sin visado», afirmó Prabowo en un comunicado de prensa conjunto.

A través de esta política, los ciudadanos indonesios pueden viajar a Sudáfrica sin visa y, viceversa, los ciudadanos sudafricanos también obtendrán facilidades similares cuando visiten Indonesia.

Prabowo cree que esta política allanará el camino para una interacción comunitaria más intensiva, al tiempo que fortalecerá las relaciones sociales, económicas y culturales entre los dos países.

Además de proponer la libertad de visas, el octavo presidente de la República de Indonesia también enfatizó su compromiso de fomentar el desarrollo de capacidades. comercio mediante una cooperación concreta en los ámbitos económico y de inversión.

El presidente Prabowo da la bienvenida al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa

«Así que espero mejorar esta relación y enviaremos un equipo técnico, una delegación técnica, para discutir programas concretos en áreas clave que podamos impulsar muy rápidamente», dijo Prabowo.

Dijo que Indonesia enviaría inmediatamente una delegación técnica para explorar oportunidades de cooperación estratégica en diversos sectores, incluidos el comercio, la energía y la industria.

Prabowo enfatizó que Sudáfrica tiene una posición importante en el panorama geopolítico del continente africano y es un socio estratégico para fortalecer la posición de los países en desarrollo en el escenario global.

«Creo que es muy importante para nosotros desarrollar nuevas relaciones y relaciones más fuertes. Sudáfrica es un líder muy importante en África», subrayó.

Este paso diplomático es visto como un esfuerzo concreto por parte del gobierno de Prabowo para abrir un nuevo eje de cooperación transcontinental, fortalecer las relaciones entre comunidades y enfatizar la posición de Indonesia como un actor importante en la región sur del mundo.

tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar