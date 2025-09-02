Prabowo pronto formará un Consejo Nacional de Bienestar Laboral, estará al mismo nivel

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto anunciado inmediatamente Consejo Nacional de Bienestar Laboral (DKBN) que tiene una nomenclatura equivalente al ministerio o institución.

Esto fue revelado directamente por el presidente de la confederación de todos los sindicatos de trabajadores indonesios (KSPSI) Andi Gani Nena Después de reunirse con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, el Consejo de Bienestar Obrero National (DKBN) luego formará un grupo de trabajo para la prevención de despidos.

«Esperando al presidente que anunciará directamente, el Consejo de Bienestar de Protección Nacional (Laborismo) que forma Fuerza de trabajo Layfall Más tarde. Por lo tanto, no se anuncia que hay dos, el Consejo de Bienestar de Protección Nacional que forma la Fuerza de Tarea de despido en sí «, dijo Andi Gani a los periodistas.

De hecho, Prabowo ha aprobado el establecimiento del Consejo de Bienestar Laboral y el Grupo de Trabajo para la Terminación del Empleo (Fuerza de Tarea) que se reveló directamente durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo (día de mayo) en Yakarta el 1 de mayo de 2025.

Andi Gani continuó, habrá seis figuras laborales incluidas en la estructura DKBN, antes de que el presidente anunciara oficialmente la institución.

Sin embargo, Andi Gani, que fue acompañado por el Presidente del Partido Laborista, así como por la Confederación de la Unión de Trabajadores Indonesios (KSPI) Dijo Iqbal establece que no están dispuestos a convertirse en funcionarios de nivel ministerial de alto nivel.

Según Andi Gani, la estructura del DKBN debe estar en forma de foro dada la autoridad para coordinar con el Ministro.

«Así que escuché, ser criado a nivel del ministro. No estamos buscando un departamento, por lo que estamos luchando por ingresar al salón de bienes de protección nacional, pero no queremos ser el alto cargo del país, somos suficientes para servir al país, no pagar. Así que solo foros», dijo.

Presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal en el complejo del Palacio Presidencial

Mientras tanto, dijo Iqbal que consideró que los líderes de los sindicatos podrían ser asesores en el DKBN, pero no como funcionarios estatales.

Cuando se le preguntó más, dijo que la formación y la estructura de DKBN serían anunciadas por el presidente Prabowo por más tiempo en las próximas dos semanas.

El decreto presidencial (Keppres) como un paraguas legal que rige el DKBN institucional también ha sido firmado por el presidente Prabowo.

«La estructura del DKBN ha sido firmada por el Presidente en forma de decreto presidencial. Quien lo está llenando, aún no ha (determinado). Tal vez se estima una semana dos semanas (anunciado)», dijo. (Hormiga)