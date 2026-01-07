Prabowo pronto firmará aranceles entre RI y EE. UU., con suerte para fin de mes

Bogor, VIVA – El ministro de Estado, el secretario Prasetyo Hadi, dijo que el presidente Prabowo Subianto está listo para firmar el documento final del acuerdo arancel Reciprocidad entre Indonesia y Estados Unidos (COMO) con el presidente estadounidense Donald Trump, una vez finalizada la redacción del acuerdo (redacción legal).

Prasetyo explicó que negociación y las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están entrando actualmente en la etapa final de verificación y redacción de un acuerdo llevada a cabo por equipos negociadores de ambos países del 12 al 19 de enero de 2026 en Washington DC, Estados Unidos.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en la celebración nacional de Navidad de 2025. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Según el cronograma, del 12 al 19 (enero) es la preparación de la redacción legal. Por lo tanto, esperamos que en la preparación de la redacción legal estos acuerdos puedan escribirse», dijo Prasetyo al dar una declaración en el centro de prensa en el área de Hambalang, Bogor, Java Occidental, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

En la próxima reunión, los equipos negociadores de los dos países discutirán con más detalle los puntos de acuerdo en la preparación del borrador del acuerdo.

Pras espera que el documento final sobre el acuerdo arancelario recíproco (Acuerdo sobre Arancel Recíproco/ART) pueda ser firmado por los dos Jefes de Estado a finales de enero.

«Esperamos poder firmarlo a finales de mes. Por supuesto, en el proceso intentamos constantemente llevar a cabo negociaciones en nuestro interés», dijo Pras.

En una ocasión anterior, el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, explicó que los equipos negociadores de los dos países habían acordado todos los temas principales que constituían el contenido de los documentos ART.

El ministro coordinador Airlangga también se reunió en la última semana de diciembre de 2025 con el embajador del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington DC, EE. UU.

La reunión fue un esfuerzo por finalizar las negociaciones sobre el arancel de importación impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Indonesia, es decir, el 19 por ciento.

Después de reunirse con Greer, Airlangga explicó que el siguiente paso era que en la segunda semana de enero de 2026, prevista del 12 al 19 de enero, los equipos negociadores de los dos países llevarían a cabo una verificación final del borrador del acuerdo (depuración legal y documento de limpieza). Está previsto que esta etapa concluya en una semana.

La próxima etapa, concretamente en la tercera semana de enero de 2026, está prevista para su finalización el documento de acuerdo (acuerdos sobre comercio recíproco/ART).