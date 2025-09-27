Prabowo prometió resolver bien el problema del envenenamiento de MBG

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que el gobierno manejaría el caso envenenamiento que ocurre en la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) Bueno.

Prabowo reveló esto cuando llegó al país el sábado 27 de septiembre de 2025. El jefe de estado también afirmó que llamaría al jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y rangos relacionados para realizar discusiones relacionadas con este problema.

«Tengo monitores, hay desarrollos. Después de esto, llamaré inmediatamente al jefe de BGN con algunos de nuestros funcionarios discutirlo. Este es un gran problema, por lo que debe haber una escasez desde el principio sí. Pero también estoy seguro de que lo resolveremos bien», dijo Prabowo en Halim Perdanakusuma, Yakarta.

El presidente Prabowo llegó al país después de un viaje al extranjero Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Prabowo también recordó a todas las partes que estuvieran vigilantes en medio de las condiciones actuales para que el caso no esté politizado.

«Debemos estar atentos, no ser politizados. El propósito de la alimentación nutritiva libre es para nuestros niños que a menudo les resulta difícil comer. Tal vez estamos comiendo decente. Pero solo comen arroz con sal», dijo Prabowo.

«Esto es lo que debemos superar, para dar un millón (personas) debe haber obstáculos, obstáculos. Lo superamos», continuó.

Para obtener información, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) informó que hubo 70 casos de envenenamiento de enero a septiembre de 2025, y de docenas de casos hubo 5,914 receptores nutricionales libres (MBG) afectados.

El vicepresidente de BGN, Nanik S. Deyang, durante una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo el viernes, dijo que BNN era totalmente responsable y prometió mejorar para que no ocurrieran incidentes similares en el futuro.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung. Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las principales causas hay varios tipos de bacterias encontradas, a saber, E. coli en agua, arroz, tofu y pollo. Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.

«Afirmamos estar equivocados sobre lo que sucedió. El incidente alimento Sí. Incidente de seguridad alimentaria. Entonces, si llamo a este incidente de seguridad alimentaria, resulta que descubrimos que no todos sospechosos eran venenosos, pero también había alérgico, entonces también había otras cosas «, dijo Nanik.

Nanik también se disculpó por el incidente de envenenamiento experimentado por los niños receptores de MBG.

«Desde mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los sppg en toda Indonesia. Pido disculpas», dijo Nanik.

En la misma ocasión, Nanik afirmó que BGN se esforzó por limpiar, incluso no tolerar la más mínima violación de la sopa.

«Francamente, continuamos hasta maratón (trabajo, rojo) cualquier cosa que tengamos que arreglar», continuó Nanik S. Deyang.