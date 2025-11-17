Prabowo promete perseguir los activos corruptores para promover la educación en Indonesia

Bekasi, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto perseguirá los activos de los corruptores para utilizarlos en el avance del sector educación De Indonesia. Éste es también el compromiso del gobierno liderado por Prabowo de erradicar la corrupción en Indonesia.

Lea también: Prabowo se enorgullece de que el programa MBG sea el mayor y más rápido logro del mundo



Así lo transmitió Prabowo en el lanzamiento de la digitalización del aprendizaje que tuvo lugar en SMPN 4 Bekasi, Java Occidental (Jabar), el lunes 17 de noviembre de 2025.

Inicialmente, Prabowo tuvo tiempo de interactuar con profesores y estudiantes de varias regiones a través de vídeo. conferencia.

Lea también: Prabowo dice que Indonesia producirá sus propias motocicletas y automóviles





El presidente Prabowo lanza la digitalización del aprendizaje en la escuela secundaria Bekasi

Uno de ellos fue Prabowo interactuando con profesores y estudiantes de SMKN 3. Tecnología e Ingeniería Jayapura. Los profesores y estudiantes de SMKN 3 Tecnología e Ingeniería Jayapura agradecen a Prabowo por la pizarra interactiva digital (PID) o pantalla plana interactiva o pizarra inteligente De escuela a ellos. Con pizarra inteligenteel proceso de aprendizaje se vuelve más interactivo y más fácil de entender para los estudiantes.

Lea también: ¿Qué es la pizarra inteligente para el proceso de aprendizaje en las escuelas que lanzó hoy el presidente Prabowo?



«Gracias señor presidente por la ayuda del PID que nos ha brindado. Estamos muy contentos de utilizarla», dijo un estudiante.

esperanzas trifena pizarra inteligente se puede agregar e instalar en cada departamento de SMKN 3 Tecnología e Ingeniería Jayapura. Aparte de eso, Trifena también espera que Prabowo visite su escuela.

«Si viene a Jayapura, espero que pueda pasar por nuestra escuela en SMK Negeri 3 Jayapura Technology and Engineering. Gracias señor», dijo.

Respondiendo a esto, Prabowo dijo: pizarra inteligente se instalará en todas las aulas de las escuelas de Indonesia. Prabowo dijo adquisiciones pizarra inteligente utilizará el producto de la confiscación de los bienes de los corruptores.



El presidente Prabowo lanza la digitalización del aprendizaje en la escuela secundaria Bekasi

«Gracias, sí, planeamos que en el futuro, si Dios quiere, pondremos paneles interactivos en cada clase en Indonesia. Más tarde perseguiremos el dinero de todos los corruptores», dijo Prabowo.

«Más adelante perseguiremos a todos estos ladrones para que nuestros hijos sean inteligentes», añadió.