Prabowo Promesa de erradicar el ‘tiburón de préstamo’ a través de los Kopdes rojos y blancos, el objetivo de la economía de la aldea Bangkit

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto confirma su compromiso de erradicar la práctica tiburón de préstamo en todo el país. Cómo, al maximizar el papel de las cooperativas de la aldea/Kelurahan (Cabezales) Merah Putih como proveedor de fondos baratos a los que la comunidad de la aldea puede acceder directamente.

«Eliminaremos el tiburón del préstamo de la Tierra de Indonesia. El gobierno ha preparado fondos baratos a través del Banco Himbara para que la cooperativa de la aldea roja y blanca pueda obtener acceso a financiamiento de bajo interés», dijo Prabowo en un discurso sobre el discurso sobre la entrega del Gobierno/Declaración del Gobierno del proyecto de ley en el año de presupuesto 2026 y sus notas financieras en las notas financieras en la construcción de archipelago, el complejo de parlia, Senayan, Jakart, August, August, August, August, August, August, August.

Tasa de Prabowo, los Kopdes rojos y blancos serán la cabeza de lanza del surgimiento de la economía del pueblo. A través de esta cooperativa, se espera que las aldeas y Kelurahan sean el centro del crecimiento económico local, además de eliminar la dependencia de la comunidad de los altos préstamos de floración de tiburones de préstamo.

«Nuestra tradición, nuestra cultura, debemos usar en la implementación de la economía de las personas», dijo.

Según él, el gobierno revivirá la economía del pueblo desarrollando aldeas, moviendo cooperativas, empoderando a micro pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y acelerando el nacimiento de aldeas independientes. Todos los programas se basarán en el espíritu de cooperación mutua.

Hasta ahora, el gobierno ha formado 80 mil kopdes rojos y blancos en varias regiones. Se espera que la presencia de esta cooperativa facilite a los aldeanos acceder a alimentos, logística, fertilizantes, a los servicios financieros.

Prabowo afirmó que la financiación barata del Kopdes rojo y blanco es una nueva estrategia para revivir la economía local. Además de cortar cadenas de distribución complicadas, se cree que este paso puede crear nuevos empleos, eliminar la pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria.

«La economía regional latirá y la independencia regional fortalecerá aún más la unidad y la independencia de la nación», dijo Prabowo.

Sesión plenaria A la apertura del período de juicio I de la Cámara de Representantes de la sesión 2025-2026 asistieron 473 miembros de todas las facciones de DPR ri. El presidente del parlamento indonesio, Puan Maharani, lideró y cerró el juicio. Las filas del liderazgo de la institución estatal y los ministros del gabinete rojo y blanco también estuvieron presentes directamente en el edificio Nusantara.