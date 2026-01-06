Prabowo presume que MBG llegó a 55 millones de beneficiarios: ¡Brasil necesitó 11 años!

Bogor, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto mostrar los logros del programa Comidas nutritivas gratis (MBG). Dijo que el programa MBG había llegado a 55 millones de beneficiarios a principios de 2026.

Así lo transmitió Prabowo en su rueda de prensa al inaugurar el evento. reproche Ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

«Hoy es 6 de enero de 2026 y hemos llegado, hoy me informaron que 55 millones de beneficiarios (MBG), 55 millones. 55 millones de niños indonesios reciben alimentos todos los días y eso incluye a las mujeres embarazadas», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que este logro era algo de lo que estar orgulloso. Dio un ejemplo Brasil que tomó 11 años para que el programa de comidas nutritivas gratuitas llegara a decenas de millones de beneficiarios.

«Debido a los países que conocemos, por ejemplo Brasil, el presidente de Brasil me dijo que les tomó 11 años llegar a 40 millones de beneficiarios», dijo Prabowo.

«Llegaremos a 55 millones de beneficiarios en 1 año. Esto es algo de lo que estar orgullosos», continuó.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, celebró un retiro para ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia de Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Este retiro se llevó a cabo como un foro de evaluación y como una sesión informativa sobre el desempeño del gobierno durante el año pasado.

«Evaluando todos los programas y el desempeño del gobierno durante el año de liderazgo del Sr. Presidente Prabowo y del Sr. Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka», dijo Prasetyo a los periodistas.

Prasetyo explicó que desde su toma de posesión como presidente, Prabowo se comprometió a realizar retiros ministeriales y viceministeriales con regularidad.

El primer retiro se celebró del 25 al 27 de octubre de 2024 en la Academia Militar (Akmil) Magelang, Java Central, menos de una semana después de que el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asumieran sus cargos.

«Por eso hoy, martes 6 de enero de 2026, el presidente invitó a todos los niveles del Gabinete rojiblanco a participar en su sesión informativa titulada Retiro», afirmó.