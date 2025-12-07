Prabowo preside una reunión sobre gestión de emergencia de desastres en Aceh

AcehVIVA – Presidente Prabowo Subianto tomó inmediatamente la delantera reunión coordinación de la gestión de impactos inundación inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que afectaron a Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. La reunión se realizó en el Puesto de Mando de Manejo Integrado Desastres Naturales Aceh, base aérea Sultan Iskandar Muda, domingo 7 de diciembre de 2025 por la noche.

Durante la reunión, el Presidente Prabowo reunió a los principales miembros del Gabinete Rojo y Blanco, así como a los líderes de las instituciones estatales y del aparato de defensa.

Estuvieron presentes varios ministros, incluido el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Pratikno, el Jefe del BNPB, Teniente General TNI Suharyanto, el Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya, el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y el Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin.



El presidente Prabowo Subianto inspecciona las zonas afectadas por las inundaciones en Bireuen, Aceh

No solo eso, a la reunión también asistieron el Jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga Raka Prabowo, el Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf, el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia, el Director Principal del PLN Darmawan Prasodjo, el Gobernador de Aceh Muzakir Manaf, el Comandante General del TNI Agus Subiyanto, el Jefe General de la Policía Nacional Listyo Sigit Prabowo, así como los Jefes de Estado Mayor del Ejército, Mar y Fuerza Aérea.

«Esta noche, el presidente quisiera presidir inmediatamente una reunión de coordinación conjunta con todos los ministros pertinentes, la mayoría de los cuales están presentes, para que una vez más actualicemos y decidamos pasos acelerados para el futuro», dijo el Ministro de Estado, Secretario Prasetyo Hadi, antes de asistir a la reunión en la Base Aérea Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar Regency, Aceh, el domingo por la tarde.

El presidente Prabowo llegó a la base aérea Sultan Iskandar Muda alrededor de las 19:00 horas. Se celebró una reunión inmediata y el presidente dio instrucciones directas. Después de eso, el Presidente escuchó los informes sobre las condiciones de campo de su personal, comenzando con una presentación del jefe del BNPB, el teniente general del TNI Suharyanto.

Esta visita es la segunda vez que el presidente Prabowo visita Aceh desde que un gran desastre azotó las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental el 25 de noviembre de 2025.

La reunión de coordinación se celebró deliberadamente directamente en Aceh porque esta provincia es una de las regiones con el mayor número de distritos afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra.

«Después de 10 días, varias zonas de Aceh no están en tan buenas condiciones como otros distritos (en dos provincias, ed.)», dijo Prasetyo Hadi.