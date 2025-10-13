Prabowo preside la reunión en Kertanegara y analiza los sistemas financiero y bancario

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dirigir reunión limitada (ratas), a la que asistieron el vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming, junto con varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco.

La reunión se celebró en su residencia privada, en Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025 por la noche.

El Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que uno de los principales temas de discusión en la reunión fue sobre las condiciones y la estabilidad. sistema financiero así como el sistema bancario nacional.

El presidente Prabowo también destacó la implementación de las últimas políticas del gobierno en materia de gestión. ingresos en divisas provenientes de las exportaciones (DHE) el cual ha sido regulado a través de regulaciones gubernamentales.

«Uno de ellos se refiere a nuestro sistema financiero y bancario. Esto incluye discutir los resultados de los Reglamentos Gubernamentales que emitimos sobre la cuestión de los ingresos en divisas de las exportaciones», dijo Prasetyo, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Además de discutir temas estratégicos en el sector financiero, la reunión también forma parte de una agenda de rutina que realiza periódicamente el Presidente para evaluar y actualizar la implementación de programas gubernamentales.

«Esta noche es en realidad una reunión rutinaria como cada semana, a veces el sábado, a veces el domingo. Por eso, cuando hay tiempo libre, el presidente llama a los ministros», dijo.

Prasetyo explicó que durante la reunión el Presidente también brindó orientación y actualizaciones sobre los logros de los programas prioritarios del gobierno en varios sectores.

«Primero, como de costumbre, actualizó todos los programas que había llevado a cabo el Gobierno. Pero, francamente, esta tarde hubo varias cosas que se discutieron específicamente», dijo.

La reunión refleja el compromiso del presidente Prabowo de continuar monitoreando directamente la implementación de las políticas económicas y garantizar que las medidas estratégicas del gobierno estén en línea con los esfuerzos para mantener la estabilidad nacional y fortalecer la resiliencia económica.